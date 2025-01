Aquara: al via, questa sera, lo “Street Food and Sound Festival”. Parla Giuseppe Vertucci, organizzatore dell’evento

E’ tutto pronto ad Aquara per l’edizione invernale dello “Street Food and Sound Festival” un evento dedicato alla musica e allo street food, ma preparato con prodotti locali.

Il Festival

Il Festival, alla sua prima edizione, nasce con lo scopo di permettere a tutti i partecipanti di riscoprire i piatti della tradizione cilentana rivistati in chiave contemporanea e non mancherà l’intrattenimento per tutti i gusti e per tutte le età. “Street Food and Sound Festival” prevede anche un’edizione estiva che si svolgerà sempre ad Aquara il 29 e il 30 luglio, durante la settimana dedicata ai festeggiamenti di San Lucido, patrono del paese.

Ai microfoni di InfoCilento, a raccontare in anteprima i dettagli dell’evento patrocinato dal Comune guidato dal sindaco, Antonio Marino il presidente dell’associazione “On The Rocks”, organizzatrice del festival, Giuseppe Vertucci.