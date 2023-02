Aprire una piccola impresa: alcuni consigli utili per risparmiare

Se state meditando di aprire una vostra piccola attività nel settore dei servizi o delle consulenze sappiamo per certo che starete facendo moltissime considerazioni in merito alla fattibilità della vostra idea.

In questo momento la crisi economica che viene portata dall’aumento delle materie prime e dal caro – bollette non spiana di certo la strada ad un imprenditore che vuole mettere in campo la propria idea per creare una piccola azienda, specialmente quando moltissime altre imprese sono in difficoltà.

Per questo motivo abbiamo deciso di fornirvi all’interno di questo articolo alcuni consigli utili per riuscire a realizzare il vostro obiettivo, in modo da evitare di commettere errori e sperperare il budget che avete a disposizione.

La valutazione dell’idea imprenditoriale

Prima di compiere qualunque passo è fondamentale farsi un’unica domanda: la mia idea imprenditoriale è in grado di avere un elemento distintivo rispetto alla concorrenza che è presente sul mercato in modo che la clientela possa riconoscere ciò che faccio e acquistare da me piuttosto che dai miei competitor?

Se la risposta è “sì” e non comprende la parola “qualità” in relazione ai prodotti o servizi offerti, allora l’idea sarà sicuramente di successo.

Altrimenti sarebbe opportuno lavorare maggiormente sulla propria idea, in modo da evitare di creare una micro impresa che sia l’ennesima copia del vostro principale competitor, che continuerà ad attirare clienti inesorabilmente.

Il metodo di acquisizione dei clienti

Altro aspetto fondamentale è l’acquisizione dei clienti nella fase iniziale. A meno che stiate avviando una nuova attività e siate già degli imprenditori in un settore differente, non è così scontato che i clienti verranno a richiedere i vostri servizi fin dal giorno dell’apertura.

Per questo motivo è necessario prevedere una corretta strategia di marketing online e offline e di vendita in modo che possiate attrarre i vostri primi clienti. Diventa così fondamentale non spendere tutto il vostro budget iniziale nell’acquisto di ciò che vi serve per produrre o erogare i vostri servizi, destinando così delle risorse a questo aspetto.

L’occorrente per partire: come risparmiare fin da subito

Sappiamo bene che per avviare una piccola attività nel settore dei servizi sia necessario un investimento che potrebbe portarvi a bruciare immediatamente parte delle risorse disponibili.

Affittare un ufficio è sicuramente un costo ingente da sostenere, specialmente all’inizio, e per questo motivo è particolarmente suggerito lo smart working o il coworking. In moltissime città italiane sono infatti disponibili degli spazi che potrete affittare solamente nei giorni in cui dovrete ricevere i vostri clienti, lavorando così da casa e risparmiando sul canone di affitto.

Anche i dispositivi tecnologici possono rivelarsi una spesa, specialmente se avete bisogno di un laptop, un tablet o uno smartphone che abbiano ottime prestazioni e vi permettano di svolgere il vostro lavoro più velocemente e agevolmente.

Per questo motivo è particolarmente suggerito risparmiare puntando sul mercato dei prodotti ricondizionati, che vi permettono di spendere fino al 60% in meno rispetto all’acquisto di un nuovo dispositivo.

Avere il laptop e lo smartphone sincronizzati in modo sicuro con i vostri documenti sempre accessibili è il modo migliore di lavorare e su questo Apple la fa da padrona.

Seguendo questi semplici passi sarò possibile aprire una piccola attività di successo, senza così rischiare di sperperare il vostro budget a disposizione nell’immediato.