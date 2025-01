Aperte le Candidature per il Servizio Civile in Cilento

Il Servizio Civile Universale offre un’importante opportunità per i giovani desiderosi di impegnarsi in progetti di valore sociale. Sono aperte le candidature per 118 posizioni in vari comuni del Cilento, tra cui Morigerati, Tortorella, Casaletto Spartano e Felitto.

I progetti sono finalizzati a rispondere a specifici obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, coprendo ambiti come l’ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Dettagli delle Posizioni Disponibili

Ogni comune ha un numero specifico di posti disponibili per i volontari:

Comune di Alfano : 10 posti

: 10 posti Comune di Laurito : 10 posti

: 10 posti Comune di Montano Antilia : 8 posti

: 8 posti Comune di Castel San Lorenzo : 10 posti

: 10 posti Comune di Felitto : 10 posti

: 10 posti Comune di Morigerati : 10 posti

: 10 posti Comune di Tortorella : 10 posti

: 10 posti Comune di Gioi : 10 posti

: 10 posti Comune di Omignano : 10 posti

: 10 posti Comune di Salento: 10 posti

Come Candidarsi

I giovani interessati devono presentare una domanda di partecipazione esclusivamente tramite la piattaforma DOL (Domanda Online), accessibile da PC, tablet e smartphone. È importante notare che ogni candidato può presentare una sola domanda per un unico progetto. Le domande devono essere inviate entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025.

Requisiti per la Partecipazione

Per candidarsi, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Età compresa tra i 18 e i 28 anni. Assenza di condanne penali significative.

Inoltre, sono previsti posti riservati per i giovani con minori opportunità, come quelli con difficoltà economiche o disabilità.

Supporto e Informazioni

Per ulteriori informazioni o supporto nella compilazione della domanda, è possibile contattare il numero dedicato: 320 -8637034. I candidati possono anche consultare i siti ufficiali del Dipartimento per le Politiche Giovanili per guide dettagliate sulla procedura.Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per i giovani del Cilento, non solo per contribuire attivamente alla comunità, ma anche per acquisire competenze preziose e fare esperienze significative nel campo del servizio sociale.