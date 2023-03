Aperte le adesioni per la progettazione del Distretto del Commercio “Terra del Cilento”: c’è tempo fino al 15 marzo

Il territorio della Terra del Cilento, composto dai Comuni di Castellabate, Castelnuovo Cilento, Montecorice, Pollica e San Mauro Cilento, ha aperto le adesioni per partecipare alla progettazione del Distretto del Commercio. Si tratta di un’occasione unica per i commercianti della zona, che potranno prendere parte alla costruzione di un progetto che mira a valorizzare e promuovere l’offerta commerciale del territorio, al fine di attrarre un maggior numero di visitatori e di potenziali clienti.

Ecco come aderire, le info utili

Per partecipare alla progettazione del Distretto del Commercio, è possibile compilare l’apposito modello di adesione. Il modello deve essere corredato di tutta la documentazione richiesta e deve essere inviato all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del 15 marzo 2023. È possibile consegnarlo a mano o inviarlo tramite raccomandata o via pec, all’indirizzo comune.castellabate@pec.it.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità importante per i commercianti della zona, che potranno unire le forze per sviluppare un’offerta commerciale sempre più competitiva. La collaborazione tra i Comuni del territorio è infatti fondamentale per promuovere e valorizzare i prodotti locali, sia in Italia che all’estero, e per rafforzare l’identità del territorio.

Il progetto, Distretto del commercio

Il progetto del Distretto del Commercio è in linea con le politiche di sviluppo sostenibile del territorio e mira a promuovere un turismo responsabile, che valorizzi l’ambiente e la cultura locali. L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità e la valorizzazione delle risorse del territorio, che rappresentano un’opportunità di sviluppo economico e sociale per le comunità locali.

L’adesione alla progettazione del Distretto del Commercio rappresenta un’opportunità unica per i commercianti del territorio della Terra del Cilento, che potranno unire le forze per sviluppare un’offerta commerciale sempre più competitiva e sostenibile. Il modello di adesione è disponibile in allegato e deve essere inviato all’Ufficio Protocollo entro le ore 12:00 del 15 marzo 2023, a mano o tramite raccomandata o via pec.