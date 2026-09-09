“Anteprima News” del 9 settembre 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Nella puntata di oggi: Vincenzo Pellegrino, presidente associazione Salerno 1943 e Gennaro Esposito, amministratore delegato e dirigente di Alicost S.P.A.