“Anteprima News” del 21 ottobre 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Nella puntata di oggi, Giancarlo Guercio, sindaco di Buonabitacolo e Gianni Petrizzo, regista e Annamaria Calì per il nuovo programma di InfoCilento “Cilento Quiz Show” in onda a partire da questa sera alle ore 21.30 sul canale 79 del DTT.