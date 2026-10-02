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“Anteprima News” del 2 ottobre 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Di:
Redazione Infocilento
“Anteprima News” del 2 ottobre 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Nella puntata di oggi, il Rettore dell’Università di Salerno, Virgilio D’Antonio e Don Pasquale Gargione.

Altre puntate:

“Anteprima News” del 1° ottobre 2026
“Anteprima News” del 1° ottobre 2026
“Anteprima News” del 30 settembre 2026
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“Anteprima News” del 29 settembre 2026
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“Anteprima News” del 28 settembre 2026
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“Anteprima News” del 25 settembre 2026
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