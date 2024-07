Ansia da prestazione sessuale: come si manifesta

L’ ansia da prestazione sessuale è un problema diffuso che può significativamente influenzare la salute emotiva e le relazioni personali.

Secondo dati recenti, circa il 20-30% degli adulti ha sperimentato episodi di ansia da prestazione sessuale durante la propria vita (Fonte: Mayo Clinic). Per affrontare questo disturbo in modo efficace e discreto, è possibile prendere in considerazione l’opportunità di richiedere la consulenza di uno psicologo online su Belproblema.com. Questo approccio offre un ambiente sicuro e professionale per esplorare e superare le sfide legate all’ansia da prestazione sessuale, migliorando così il benessere sessuale ed emotivo complessivo.

Ma come capire se si soffre di questo problema e quali sono le cause? Scopriamolo insieme in questo breve articolo.

Che cos’è l’ansia da prestazione sessuale

Quando si parla di ansia da prestazione sessuale si fa riferimento a un problema piuttosto diffuso che può interessare tanto gli uomini quanto le donne e che va a compromettere la qualità della vita sessuale. In particolare, si tratta di difficoltà che originano dalla psiche del soggetto e che si manifestano a livello fisico, rendendo il rapporto rapido, doloroso, impossibile o privo di piacere.

Così come i modi in cui si manifesta, anche le origini del problema sono molto varie e possono riguardare mancanza di autostima, situazioni spiacevoli legate ai primi rapporti, insegnamenti ricevuti dalla famiglia d’origine e via dicendo.

Come si manifesta

L’ansia da prestazione sessuale si manifesta in modo diverso in base al genere del soggetto colpito e può variare da persona a persona.

Per quanto riguarda gli uomini, il problema può manifestarsi con eiaculazione precoce e mancanza o perdita di erezione, mentre per ciò che concerne le donne, i sintomi più tipici e caratteristici sono mancato raggiungimento dell’orgasmo, dolore durante l’atto sessuale, vaginismo.

Entrambi possono poi sperimentare, oltre al forte nervosismo, un ridotto desiderio sessuale e l’incapacità di lasciarsi andare, provare piacere e farsi coinvolgere.

Quali sono le cause

Come anticipato, le cause che possono portare alla comparsa di ansia da prestazione sessuale sono assai svariate.

Per quanto riguarda le donne, il problema può avere origine, in primo luogo, dalla persistenza di tabù che, sebbene ampiamente superati nella nostra società, possono persistere in alcune culture o in determinati nuclei familiari. Tanto per gli uomini quanto per le donne possono poi concorrere allo stato di ansia esperienze sessuali negative pregresse, legate ad esempio a rapporti dolorosi, difficili o insoddisfacenti che hanno causato disagio.

Altri elementi che possono concorrere a far insorgere questo disagio sono lo stress, la scarsa familiarità con il partner di turno e un ridotto interesse.

L’intervento dello psicologo online

Per superare il problema è necessario, in primo luogo, prenderne coscienza e capire da che cosa può essere causato. Per affrontare questi due passaggi, può risultare utile ricorrere all’aiuto di uno psicologo online specializzato in disturbi della sfera sessuale.

Questo professionista effettua consulenze tramite videochiamate, consentendo dunque ai propri clienti di collegarsi da casa propria, ossia da un ambiente che sia familiare e in grado di mettere a proprio agio e di favorire l’apertura e il dialogo.