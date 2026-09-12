Anno scolastico 2026/2027, l’augurio di Monsignor Bellandi a studenti e docenti

Il rientro tra i banchi di scuola segna un momento decisivo di crescita per migliaia di studenti e docenti. In occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, ha diffuso un messaggio di augurio rivolto all’intera comunità scolastica. Attraverso un’analisi profonda sulle dinamiche educative contemporanee, la lettera offre importanti spunti di riflessione sul valore della formazione, sul ruolo della motivazione personale e sul compito fondamentale delle guide educative.

Il senso del percorso e lameta interiore

Nel testo indirizzato a ragazzi e insegnanti, il presulato utilizza l’immagine classica dell’Odissea per spiegare il significato profondo degli studi. La metafora del viaggio di Ulisse verso Itaca diventa lo strumento per incoraggiare i giovani ad affrontare le incertezze del futuro senza timore, trasformando le preoccupazioni quotidiane in occasioni di scoperta.

Il messaggio sottolinea come la scuola non debba limitarsi a essere un luogo di pura nozionistica o valutazione numerica, ma uno spazio in cui definire la propria identità. Viene evidenziata la distinzione tra la ricerca dell’avere e quella dell’essere, invitando gli studenti a interrogarsi su quale persona desiderino diventare attraverso il proprio percorso di studi.

Come evidenziato da Monsignor Bellandi nella sua lettera: «La domanda più importante che potete farvi entrando in una nuova classe non è soltanto: “Che voti prenderò?”. È anche e soprattutto: “Chi voglio diventare?”. La scuola serve certamente a conoscere, a studiare, a prepararsi al futuro. Ma serve anche a questo: a scoprire lentamente chi siete».

Trasformare gli errori in opportunità di crescita

Un passaggio centrale della riflessione riguarda la gestione degli ostacoli, dei giudizi negativi e degli insuccessi scolastici. La lettera invita a non considerare lo sbaglio come un marchio di fallimento personale, bensì come un passaggio strutturale nel processo di maturazione. Gli errori e i momenti di difficoltà diventano così tappe per rafforzare la propria resilienza.

L’attenzione si sposta anche sull’importanza delle relazioni interpersonali e del mutuo soccorso all’interno delle classi. L’esperienza scolastica si completa infatti attraverso il confronto quotidiano, la costruzione di legami autentici e la capacità di cogliere i bisogni dei propri compagni.

L’Arcivescovo ribadisce questo concetto con parole chiare: «Quando sbagliate, non dite: “Sono un fallimento”. Dite: “Ho sbagliato, ma non sono il mio errore”. Soprattutto, quando vi sentirete soli, abbiate il coraggio di cercare qualcuno, perché avere degli amici veri fa la differenza! Nessuno diventa grande da solo».

La responsabilità educativa dei docenti

La parte finale del documento si concentra sulla figura degli insegnanti, definiti come punti di riferimento essenziali nel percorso di maturazione degli alunni. Il ruolo del corpo docente supera la semplice trasmissione del sapere disciplinare per abbracciare una funzione di orientamento umano e culturale.

Agli educatori viene riconosciuta la capacità di scorgere il potenziale di ciascun studente, aiutando le giovani generazioni a sviluppare il senso critico e a perseguire i propri obiettivi con flessibilità e determinazione.

Rivolgendosi agli insegnanti, la lettera conclude: «Un insegnante può essere colui che vede una possibilità là dove un ragazzo vede soltanto un limite; colui che sa dire una parola di fiducia proprio quando sembra inutile; colui che insegna una disciplina, ma nello stesso tempo educa alla libertà».