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Annalisa Minetti in concerto ad Arenabianca per la festa di Maria SS. di Loreto

Annalisa Minetti fa tappa ad Arenabianca di Montesano sulla Marcellana l’8 settembre 2026 con il tour "Insieme da sempre". Dettagli dell'evento

Di: Filippo Di Pasquale
Annalisa Minetti in concerto ad Arenabianca per la festa di Maria SS. di Loreto

La frazione di Arenabianca, nel comune di Montesano sulla Marcellana, si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi del suo calendario estivo e religioso. Martedì 8 settembre 2026, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. di Loreto, la comunità locale ospiterà il concerto di Annalisa Minetti, pronta a salire sul palco con una tappa del suo nuovo spettacolo dal vivo.

Il tour “Insieme da sempre” fa tappa a Montesano sulla Marcellana

L’esibizione dell’artista milanese si inserisce all’interno del cartellone del suo “Insieme da sempre Live Tour 2026”, una tournée che sta toccando diverse località italiane portando in scena i brani più celebri del suo repertorio insieme a interpretazioni musicali di grande impatto emotivo.

L’evento rappresenta il momento clou dei programmi civile e ricreativo predisposti per la ricorrenza patronale di Arenabianca, unendo la tradizione devozionale del territorio a un momento di spettacolo di richiamo per residenti e visitatori del Vallo di Diano.

Informazioni e dettagli sull’appuntamento

Il concerto si terrà nella serata dell’8 settembre nella cornice della frazione di Arenabianca a Montesano sulla Marcellana. L’accesso alla manifestazione rientra nell’ambito dei festeggiamenti tradizionali organizzati per la venerazione della Madonna di Loreto, consolidando il connubio tra fede, cultura e intrattenimento dal vivo per il territorio.

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