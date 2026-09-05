Annalisa Minetti in concerto ad Arenabianca per la festa di Maria SS. di Loreto

La frazione di Arenabianca, nel comune di Montesano sulla Marcellana, si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi del suo calendario estivo e religioso. Martedì 8 settembre 2026, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. di Loreto, la comunità locale ospiterà il concerto di Annalisa Minetti, pronta a salire sul palco con una tappa del suo nuovo spettacolo dal vivo.
Il tour “Insieme da sempre” fa tappa a Montesano sulla Marcellana
L’esibizione dell’artista milanese si inserisce all’interno del cartellone del suo “Insieme da sempre Live Tour 2026”, una tournée che sta toccando diverse località italiane portando in scena i brani più celebri del suo repertorio insieme a interpretazioni musicali di grande impatto emotivo.
L’evento rappresenta il momento clou dei programmi civile e ricreativo predisposti per la ricorrenza patronale di Arenabianca, unendo la tradizione devozionale del territorio a un momento di spettacolo di richiamo per residenti e visitatori del Vallo di Diano.
Informazioni e dettagli sull’appuntamento
Il concerto si terrà nella serata dell’8 settembre nella cornice della frazione di Arenabianca a Montesano sulla Marcellana. L’accesso alla manifestazione rientra nell’ambito dei festeggiamenti tradizionali organizzati per la venerazione della Madonna di Loreto, consolidando il connubio tra fede, cultura e intrattenimento dal vivo per il territorio.