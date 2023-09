Il cilentano Andrea Mucciolo Campione del Mondo di Organetto

Andrea Mucciolo è Campione del Mondo di Organetto. Il giovane di Castel San Lorenzo si è imposto al 26° campionato del mondo di organetto e fisarmonica diatonica di Borgorose (Rieti), affermandosi nella categoria “Senior”. Un importante risultato. Il concorso, infatti, è giunto alla sua 26^ edizione ed è uno degli appuntamenti di settore più importanti del panorama italiano. Possono iscriversi candidati di ogni nazionalità con strumenti diatonici di qualsiasi tipo.

«Un sogno diventato realtà – ha commentato il giovane musicista – non posso che ringraziare la mia famiglia per i sacrifici e perché hanno sempre creduto in me».

La storia del giovane musicista

Andrea Mucciolo da piccolo ha iniziato a suonare l’organetto sotto la guida del maestro Ivano De Simone e non è nuovo a successi ad eventi del settore. Nel 2018, infatti, si laureò campione italiano di organetto a soli 16 anni.

Negli anni ha continuato a perfezionarsi con il suo strumento riuscendo ora ad imporsi anche in questa nuova sfida.