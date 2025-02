Ancora una tragedia colpisce la comunità di Polla: 48enne perde la vita nel beneventano

Ancora un dramma colpisce la comunità di Polla e dell’intero Vallo di Diano. Giuseppe Villanova, di 48 anni ha perso la vita a Sant’Agata dei Goti, in provincia di Benevento. L’ ingegnere pollese, ha tragicamente perso la vita dopo essere precipitato da un dirupo.

L’incidente

La caduta, di decine di metri, non ha lasciato scampo all’uomo, molto noto nel suo territorio, dove viveva con la sua famiglia prima di trasferirsi nel beneventano.

Il dolore della comunità di Polla si fa sentire, in un momento già segnato da altri lutti recenti, compreso quello di due persone di circa 50 anni, vittime di malattie.

Giuseppe, infatti, era spesso di ritorno a Polla con i suoi familiari, stringendosi con i parenti e gli amici nel ricordo di un uomo molto amato.

Villanova lavorava come ingegnere per una società di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, si trovava nella zona quando è caduto nel profondo dirupo.

I soccorsi, prontamente intervenuti con il 118 e i carabinieri della Stazione locale, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. I militari hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia del 48enne, papà di una bambina. Tanti i ricordi raccontati in queste ora da familiari ed amici attraverso le pagine social che ricordano Giuseppe Villanova come una persona gentile, molto simpatica e di grande intelligenza.