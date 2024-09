Ancora una sconfitta per l’Ebolitana: passa il Castel San Giorgio

Sconfitta amara per l’Ebolitana nella prima di campionato in Eccellenza, al Dirceu, contro il Castel San Giorgio.

Il primo tempo

Gara che inizia con il freno tirato, le due compagini si studiano. Mister De Cesare, è l’ ex di turno. Prima azione degna di nota, dopo 21 minuti: Tedesco lascia partire un diagonale insidioso dai venticinque metri, che termina a lato. I padroni di casa provano a spingere con Evacuo a due dalla fine del primo tempo, ma nulla di fatto. Allo scadere tiro di Cimmino, per gli ospiti: alto sulla traversa. Fine prima frazione di gioco, senza alcun minuto di recupero.

La ripresa

Il secondo tempo inizia con un tiro al limite dell’area di Cassata, dopo nove minuti: sfera che termina alta sulla traversa. Altra occasione per l’Ebolitana dopo 23°: colpo di testa di Tesdesco per l’incornata del neo entrato Di Giacomo che manda alto a tu per tu con Bisogno. Tre minuti dopo Santonicola sfiora la rete, il suo bolide dalla distanza sorvola la traversa. Ospiti in vantaggio al ventisettesimo con Longo, bravo ad insaccare al centro dell’area. Il Castel San Giorgio riesce a contenere gli azzurri e trova la vittoria esterna. A fine gara chiarimento squadra e tifosi.

Il tabellino

Ebolitana: Tesoniero, Falivene, Giobbe, Pesce (15 st Santonicola), Giordano (33 st Esposito), Altamura, Fernando( 28 st Corsaro), Fois (38 pt Cassata), Evacuo (21 st Di Giacomo), Tedesco, Monaco.A disposizione: Orlandi, Santonicola, Valentino, Campione, Cassata, Cirasuolo, Corsaro, Di Giacomo, Esposito.Allenatore: Ciro De Cesare.

Castel San Giorgio:Bisogno, Padovano, Accarino, Caliendo, Catalano, Cordato(31 st Senatore F.), Senatore M., Maio, Longo( 36 st Balzano), Cimmino(21 st Pastore), Ruocco (21 st Boccia)A disposizione: Stanco, Giliberti, Pastore, Senatore F., Greco D., Greco L., Balzano, Pescicolo, Boccia. Allenatore: Rocco Fiume.

Arbitro: Salvatore D’auria di Napoli.1°Giuseppe Peluso di Nola. 2° Salvatore Forgione di Avellino.

Note: 600 spettatori

Ammoniti: 23 pt Cimmino e 30 pt Cordato, 38 st Balzano (CSG), 26 pt Altamura, 14 st Fernando, 20 st Cassata(E)

Angoli: Ebolitana 3 Castel San Giorgio 2 Rete: 27 st Longo (CSG)Recupero: 0 pt, 7 st

RISULTATI ECCELLENZA GIRONE B 1 GIORNATA

SALERNUM BARONISSI 1 – 0 CITTÀ DI SOLOFRA

POLISPORTIVA SANTA MARIA 0 – 1 SANTA MARIA LA CARITÀ

VICTORIA MARRA 3 – 2 VIRTUS SERINO

AUDAX CERVINARA 0 – 4 BATTIPAGLIESE

BUCCINO VOLCEI 2 – 0 SANT’ANTONIO ABATE

CALPAZIO 0 – 1 APICE

EBOLITANA 0 – 1 CASTEL SAN GIORGIO

MONTEMILETTO 2 -1 AGROPOLI

HEARACLEA 0 – 1 VIRTUS JUNIOR STABIA

CLASSIFICA

BATTIPAGLIESE 3

BUCCINO VOLCEI 3

VICTORIA MARRA 3

MONTEMILETTO 3

APICE 3

CASTEL SAN GIORGIO 3

SALERNUM BARONISSI 3

SANTA MARIA LA CARITÀ 3

VIRTUS JUNIOR STABIA 3

VIRTUS SERINO 0

AGROPOLI 0

CALPAZIO 0

SOLOFRA 0

EBOLITANA 0

HERACLEA 0

POLISPORTIVA SANTA MARIA 0

SANT’ANTONIO ABATE 0

AUDAX CERVINARA 0