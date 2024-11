Ancora un pari per la Battipagliese: 0 a 0 con la Virtus Stabia

Nella tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese raccoglie il secondo pareggio consecutivo (il terzo complessivo con Pietropinto in panchina, inclusa la gara di coppa Italia contro il Portici) sull’ostico campo della Virtus Stabia. Una gara bella, vibrante, emozionante ed agonisticamente molto valida con le due squadre che si sono battute fino all’ultimo secondo.

La cronaca

Nella prima frazione di gioco la Battipagliese si affaccia due volte pericolosamente dalle parti di Inserra con Ripa ma il piplet di casa risponde presente. Idem su sponda opposta con Trapani che respinge un tiro dalla distanza di Inserra.

Ad inizio ripresa è la traversa a salvare la Battipagliese su un tiro cross di Gautieri. Al 19’ la Virtus Stabia rimane in dieci per l’espulsione di Porzio ma la Battipagliese non ne approfitta come dovrebbe pur costruendo una colossale occasione sull’asse Formicola – Ripa con l’attaccante bianconero che scivola al momento di battere a rete.

Al 37’ viene ristabilita la parità numerica per l’espulsione di Ribeiro, autore di un fallo da tergo su Onda. All’ultimo assalto è Gargiulo a chiudere lo specchio della porta a Ripa a due passi dalla linea di porta.

Il tabellino

VIRTUS STABIA: Inserra, Gautieri, Porzio, Donnarumma, Lettieri, Vitale (dal 44’s.t. Palumbo), Buonocore, Onda, Farriciello(dal 22’s.t. Giorgio), Doukoure (dal 20’s.t. Gargiulo), Boiano (dal 12’s.t. Pirone). A disposizione: Giangrande, Manzi, Cacsone, Apuzzo, Correale. Allenatore: Coppola

BATTIPAGLIESE: Trapani, Magliano, Pipolo, Olmos, Manco, Formicola, Ripa, Ribeiro, Spagnuolo (dal 34’s.t. Cafaro), Calvanese (dal 31’p.t. Zoppino), Suozzo. A disposizione: Borrelli, Parisi, Picaro, Masella, Tarcinale, Ascolese, Losasso. Allenatore: Pietropinto

ARBITRO: Signor Calabrò di Reggio Calabria

ASSISTENTI: Signori Iacoletti e Trotta di Nocera Inferiore

NOTE: Ammoniti: Vitale e Formicola. Espulsioni: al 19’s.t. Porzio (V) per doppia ammonizione, al 37’s.t. Ribeiro (B) per gioco falloso. Calci d’angolo: 6 a 0 per la Virtus Stabia. Recuperi: 3’p.t. e 4’s.t. Spettatori: 400 circa