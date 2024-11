Ancora un incidente sulla SS18 a Capaccio Paestum: due feriti

Ancora un incidente sulla SS18, nel territorio del comune di Capaccio Paestum. È accaduto in località Cerro.

La ricostruzione

Per cause ancora da accertare si sono scontrate una Mazda e un camion. Violento l’impatto. Ad avere la peggio sono state le due persone a bordo dell’auto. Per estrarle dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli.

I soccorsi

I due sono stati poi affidati alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto con una ambulanza della Croce Rossa. Per fortuna erano coscienti e non sembrano aver riportato gravi feriti. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di accertare eventuale responsabilità.