Ancora un incidente a Salerno, donna investita. Il racconto dell’accaduto

Ieri, nel quartiere di Torrione a Salerno, si è verificato un incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Una donna è stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada nei pressi della chiesa di Santa Croce, in via Abella Salernitana.

I soccorsi e lo stato di salute della donna

Sul posto è giunta prontamente un’ambulanza del 118, che ha trasportato la malcapitata al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona”. Qui è stata presa in cura dai medici a causa delle contusioni e dei traumi riportati in seguito all’impatto con la vettura. Fortunatamente, le sue condizioni di salute non sono gravi e si spera che si riprenda presto.

Un incidente che fa riflettere sulla sicurezza stradale

Questo incidente, fortunatamente senza conseguenze gravi, ci fa riflettere sulla necessità di prestare sempre la massima attenzione quando si è al volante. La sicurezza stradale deve essere una priorità per tutti, al fine di evitare tragedie e incidenti come quello accaduto ieri a Torrione.

Purtroppo a Salerno nelle ultime settimane si sono registrati diversi incidenti stradali, anche mortali. Ecco perché l’amministrazione comunale si è messa in moto per garantire maggiore sicurezza attraverso limitazioni alla velocità ed altre iniziative finalizzate a prevenire sinistri sulle strade, anche urbane.