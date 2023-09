Ancora nessuna traccia di Aniello De Marino. La storia dell’agente cilentano a Chi l’ha visto?

C’è ancora apprensione per le sorti di Aniello De Marino, 58enne originario di Castelnuovo Cilento scomparso ormai dall’8 luglio da Torino, dove lavora come agente di Polizia Penitenziaria nel Carcere delle Vallette. Aniello era uscito di casa in sella alla sua mountain bike nera con una scritta in cinese. Tuttavia, da quel giorno, si sono perse le sue tracce.

L’ultimo segnale telefonico lo localizza nei pressi del Parco della Colletta a Torino.

Aniello De Marino scomparso: i dettagli

Al momento della scomparsa indossava una maglia di colore presumibilmente blu, pantaloncini di jeans, scarpe da ginnastica e una tracolla blu. Ha capelli corti, mossi e brizzolati, occhi marroni, è alto 175 centimetri e ha una corporatura media.

Subito dopo la scomparsa il 58enne di origini cilentane è stato cercato con l’ausilio dei sommozzatori nei fiumi Dora Riparia e Po e dalle unità cinofile nel Parco della Colletta. La sua bicicletta venne trovata alla confluenza tra i due fiumi, assicurata con un lucchetto.

Il caso a Chi l’ha visto?

Tuttavia da allora ancora nessuna notizia tant’è che il caso è stato riproposto nella trasmissione di ieri di Chi l’ha visto? con ulteriori dettagli sulla scomparsa. Ad oggi le indagini vanno avanti ma non ci sono novità.