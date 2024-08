Ancora incendi nel Cilento: fuoco lungo la Sp66 del Ciglioto

Non si arresta l’ondata di incendi che nelle ultime ore ha colpito anche il Basso Cilento. Nella serata di ieri, oltre che nella frazione collinare di Rodio a Pisciotta, un rogo si è sviluppato anche lungo la strada provinciale 66 Ciglioto, nel Comune di Camerota.

Operazioni di spegnimento in corso

Anche in questo caso diversi gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo, cinque per la precisione. Gran parte della collina che costeggia la strada è andata completamente distrutta.

Ad intervenire nell’immediato e a procedere con le operazioni di spegnimento e poi di bonifica due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo e I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino.

Necessario è stato anche l’intervento del Dos che ha coordinato tutte le operazioni, trattandosi tra l’altro di un’area molto impervia e non fare da raggiungere. Nel primo pomeriggio si è poi proceduto con le operazioni di bonifica, tutt’ora in corso.