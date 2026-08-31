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Ambito S8, prorogati i termini per il Centro di Inclusione Attiva

L'Ambito Territoriale S8 proroga al 9 settembre 2026 i termini per partecipare al Centro Territoriale di Inclusione Attiva. Info e requisiti.

Di: Ernesto Rocco
Piano di Zona S8

L’Ambito Territoriale Sociale S8 amplia i margini di adesione per le misure d’inclusione rivolte ai residenti dei Comuni del territorio. Con la determinazione n. 475 del 31 agosto 2026, l’Ufficio di Piano ha disposto una proroga ufficiale dei termini per la presentazione delle domande legate al progetto “Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S8”.

I cittadini interessati avranno tempo fino alle ore 12:00 del 9 settembre 2026 per inoltrare la propria candidatura e accedere ai servizi previsti. La decisione è stata assunta per consentire la massima partecipazione possibile, a fronte di un numero di istanze finora pervenuto inferiore rispetto ai posti disponibili.

Le motivazioni del rinvio e la governance dell’intervento

La proroga firmata dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano, Riccardo Coppola, punta a garantire una capillare diffusione delle opportunità finanziate nell’ambito del Programma P.R. Campania FSE+ 2021-2027(Priorità 3 “Inclusione Sociale”, Obiettivo Specifico ESO4.8, Azione 3.h.2).

Come evidenziato dall’Ufficio di Piano nell’atto ufficiale, il rinvio si è reso necessario:

“al fine di favorire la più ampia partecipazione dei potenziali destinatari alle attività progettuali”

L’iniziativa rientra nelle linee guida del programma regionale “Campania Welfare”. L’Ambito Territoriale S8, con comune capofila Vallo della Lucania, opera in qualità di soggetto referente dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita insieme alla Cooperativa Sociale Yobel a r.l., alla Società Cooperativa Sociale Al Servizio della Città e al Centro Fisiokinesiterapico Cilento S.r.l. (Centro FKT Cilento).

Le tre linee d’azione previste dal bando

Il progetto “Centro Territoriale di Inclusione Attiva” punta a supportare le fasce fragili della popolazione attraverso interventi specifici suddivisi in tre ambiti d’intervento:

  • Azione A – Servizi sociali innovativi: percorsi orientati al sostegno diretto di nuclei familiari multiproblematici, operativamente gestiti dalle cooperative Yobel e Al Servizio della Città.
  • Azione B – Presa in carico multiprofessionale: percorsi formativi diretti all’acquisizione di competenze chiave e tecnico-professionali per favorire l’inclusione lavorativa di persone vulnerabili, a cura del Centro FKT Cilento.
  • Azione C – Tirocini di inclusione sociale: attivazione di esperienze formative sul campo destinate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o con disabilità.

Modalità di presentazione e informazioni utili

Fatta eccezione per la nuova scadenza fissata al 9 settembre 2026 (ore 12:00), rimangono inalterati i requisiti di accesso, la modulistica e le modalità di presentazione definiti nell’avviso originario (Determinazione n. 439 del 30/07/2026).

Il provvedimento è stato trasmesso a tutti i Comuni dell’Ambito S8 per la pubblicazione sui rispettivi albi pretori e canali istituzionali. Gli atti completi e i modelli di domanda sono consultabili sul portale ufficiale dell’Ambito Territoriale (www.pianodizonas8.it) o presso la sede dell’Ufficio di Piano in Piazza Vittorio Emanuele II n. 26 a Vallo della Lucania.

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