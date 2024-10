Altro stop per la Polisportiva Basket Agropoli

La Polisportiva Basket Agropoli esce sconfitta contro Matese con il risultato di 87-82. È la seconda sconfitta consecutiva.

La gara

Nel primo quarto l’Agropoli comincia bene con i canestri di Di Mauro e Lybaek, poi con il passare del tempo la squadra di casa entra in ritmo e con un paio di triple fissa il risultato sul 22-15.

Nel secondo quarto i delfini provano a tornare prepotentemente in partita con i canestri di Tempone e Palma, ma grazie anche all’ottimo lavoro difensivo; la Polisportiva Matese non ci sta e reagisce con alcune triple, il risultato resta in bilico fino al 43-38 al suono della sirena, con la Polisportiva Basket Agropoli che protesta per una tripla di Norci non assegnata sullo scadere.

Nella ripresa i delfini forzano molto tiri, sbagliando troppo, mentre Matese continua ad approfittarne con i tiri dalla distanza che mettono la squadra di casa fino al +14, nei minuti finali Tempone e Marino accorciano il parziale, il terzo quarto termina con il risultato di 65-56.

Nell’ultimo quarto Matese gestisce le distanze senza affanno. L’Agropoli prova a rifarsi sotto con Marino e Di Mauro, ma il risultato non cambia di molto e Matese porta a casa l’incontro con il risultato di 87-81.

Seconda sconfitta esterna per la Polisportiva Basket Agropoli.