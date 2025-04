Altavilla Silentina: vettura a fuoco: paura per un automobilista

Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in una giornata di paura, per gli abitanti di Altavilla Silentina.

Poco prima di pranzo, in via Mazzini, l’automobile di un anziano del posto ha preso fuoco mentre l’uomo era a bordo.

L’incendio e i soccorsi

La causa dell’incendio potrebbe essere riconducibile ad un problema al motore del veicolo, per fortuna l’anziano è riuscito ad uscire tempestivamente dall’abitacolo ed è rimasto illeso.

L’uomo ha prontamente chiesto aiuto e ad intervenire per i primi soccorsi Luigi Carrozza, abitante del luogo ed esperto di servizi di vigilanza e sicurezza, che ha domato le fiamme con un estintore in attesa dell’arrivavo dei Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, hanno provveduto ad effettuare tutte le operazioni di messa in sicurezza dell’area e spegnere l’intero rogo.