Altavilla Silentina – Serre: trovato senza vita il 24enne indiano scomparso da questa mattina

Sono finite con l’esito peggiore le ricerche del 24enne indiano scomparso questa mattina da Altavilla Silentina. Il corpo del giovane sarebbe stato ritrovato dai soccorritori fluviali del corpo dei Vigili del Fuoco nel fiume Calore, sotto alla vegetazione ai lati del corso d’acqua.

Il recupero del corpo

Per recuperare il corpo senza vita del giovane, nascosto tra i rami, è stato necessario l’ausilio di un gommone fluviale. A dare l’allarme della scomparsa gli amici del ragazzo che risiedeva ad Altavilla Silentina, nella frazione di Cerrelli. Gli amici non vedendolo per diverse ore e non riuscendo a mettersi in contatto con lui hanno allertato le Forze dell’Ordine che hanno avviato le ricerche e hanno rinvenuto, poco dopo, il suo motorino, nel primo pomeriggio proprio vicino al ponte sul Calore sito tra i comuni di Altavilla Silentina e Serre.

Indagini in corso

Il giovane lavorava in un’azienda agricola di Cerrocupo, frazione di Altavilla. Le indagini, per risalire alla causa del decesso sono in corso, al momento nessuna pista, riguardo alle cause della tragica morte, è esclusa.