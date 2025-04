Altavilla Silentina, morta l’anziana ustionata dalle fiamme del camino

Era ricoverata presso l’ospedale di Roccadaspide dal 28 marzo, Clelia Miniaci, la 91enne, residente in località Scalareta di Altavilla Silentina, deceduta nella giornata di ieri in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute compromesse dalle gravi ustioni riportate in seguito ad un incidente domestico.

I soccorsi e il ricovero

La donna era stata trasportata dai suoi familiari presso il nosocomio della Valle del Calore perché presentava delle serissime ustioni al torace e alle gambe causate dalle fiamme del camino che, per cause accidentali, avevano finito per avvolgere i suoi abiti.

Le sue condizioni erano apparse subito serie, ma i sanitari avevano ritenuto inutile il trasferimento presso un Centro per Gravi Ustioni a causa dell’età avanzata e quindi delle condizioni di salute già precarie della donna che era stata stabilizzata e assistita presso il nosocomio rocchese.

Nella giornata odierna, presso il Santuario di Santa Sofia di Albanella, saranno celebrati i funerali della donna.