Altavilla Silentina, incidente tra camion che trasportava bombole e auto, due feriti

Paura a Borgo Carilla, frazione di Altavilla Silentina, questa mattina. Un camion che trasportava bombole di gpl si è scontrato con un’autovettura e si è ribaltato.

Alcune delle bombole sono finite sull’asfalto, ma per fortuna il sinistro non ha coinvolto altri automobilisti o pedoni.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della compagnia di Eboli e l’ambulanza del 118.

I sanitari hanno trasportato sia il conducente che la passeggera dell’auto, sia l’autista del camion in ospedale per i dovuti accertamenti, ma a quanto pare, per fortuna, non avrebbero riportato ferite gravi.

Per poter liberare la carreggiata è stato necessario chiudere la strada per diverso tempo.