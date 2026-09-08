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Altavilla Silentina: ecco la nuova scuola in anteprima su InfoCilento

Taglio del nastro il 15 settembre per il plesso di via San Francesco dell'IC "Giovanni XXIII" ad Altavilla Silentina. Nuovo edificio PNRR da 4 milioni di euro con mensa e palestra per oltre 200 studenti. Guarda l'anteprima di InfoCilento

Di: Alessandra Pazzanese
Altavilla Silentina: ecco la nuova scuola in anteprima su InfoCilento

È pronta ad aprire le sue porte la nuova struttura scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, plesso di via San Francesco, ad Altavilla Silentina. Un intervento di grande rilevanza per il territorio, realizzato grazie a un investimento di circa 4 milioni di euro nell’ambito del PNRR, che consegna alla comunità un edificio scolastico moderno, funzionale e pensato per rispondere alle esigenze degli studenti e delle famiglie.

Spazi moderni, mensa e palestra per oltre 200 studenti

La nuova scuola si prepara ad accogliere oltre duecento studenti con ambienti rinnovati e spazi progettati per garantire maggiore comfort, sicurezza, funzionalità e qualità della vita scolastica. Tra le dotazioni della struttura figurano una mensa e una palestra, integrate con gli spazi destinati alle attività didattiche e alla vita quotidiana degli alunni. Un investimento di primaria importanza per l’edilizia scolastica, rivolto ai giovani e al futuro di Altavilla Silentina.

L’anteprima di InfoCilento e le dichiarazioni del sindaco Cembalo

Le telecamere di InfoCilento hanno visitato in anteprima la nuova struttura per mostrarne gli ambienti che, nei prossimi giorni, torneranno a essere vissuti quotidianamente da studenti, docenti e personale scolastico. Ai microfoni di InfoCilento il sindaco di Altavilla Silentina, dott. Francesco Cembalo, ha espresso la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l’importanza di riconsegnare alla comunità una scuola moderna e adeguata alle esigenze delle nuove generazioni.

Il programma dell’inaugurazione del 15 settembre

L’inaugurazione ufficiale è fissata per martedì 15 settembre. Il programma prevede:

  • Ore 10:00 – Accoglienza delle famiglie e delle autorità;
  • Ore 10:15 – Taglio del nastro e benedizione della struttura;
  • Ore 10:30 – Interventi e saluti istituzionali.
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