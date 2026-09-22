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Alta velocità Salerno, 83 milioni per le opere compensative: «Grazie a Salvini»

Stanziati 83 milioni per le opere compensative della linea AV Battipaglia-Romagnano. Fondi per viabilità e infrastrutture nei comuni della Piana del Sele

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Aurelio Tommasetti

Ottantatré milioni di euro sono stati stanziati per le opere compensative connesse alla nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra Battipaglia e Romagnano. L’accordo è stato raggiunto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti grazie al confronto tra governo centrale, Regione Campania, Rfi e amministrazioni locali, triplicando la dotazione iniziale di ventotto milioni.

La distribuzione delle risorse sui territori

I finanziamenti serviranno a potenziare le infrastrutture locali nei comuni di Eboli, Campagna, Buccino, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni e Palomonte. Un intervento specifico riguarderà inoltre il territorio di Battipaglia, dove è prevista la completa riqualificazione dello scalo ferroviario per migliorare l’offerta di mobilità integrata.

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Il ruolo strategico delle grandi opere

Il segretario provinciale della Lega, Aurelio Tommasetti ha sottolineato l’importanza di coniugare i grandi investimenti nazionali con le esigenze di sviluppo locale, evidenziando che “le grandi infrastrutture devono produrre benefici anche nei territori che attraversano”. L’obiettivo è trasformare il passaggio dell’alta velocità in un’opportunità concreta per la viabilità e la qualità urbana delle comunità campane. “L’accordo – conclude dimostra ancora una volta l’attenzione del ministro Salvini verso i territori”.

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