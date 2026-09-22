Alta velocità Salerno, 83 milioni per le opere compensative: «Grazie a Salvini»

Ottantatré milioni di euro sono stati stanziati per le opere compensative connesse alla nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra Battipaglia e Romagnano. L’accordo è stato raggiunto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti grazie al confronto tra governo centrale, Regione Campania, Rfi e amministrazioni locali, triplicando la dotazione iniziale di ventotto milioni.

La distribuzione delle risorse sui territori

I finanziamenti serviranno a potenziare le infrastrutture locali nei comuni di Eboli, Campagna, Buccino, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni e Palomonte. Un intervento specifico riguarderà inoltre il territorio di Battipaglia, dove è prevista la completa riqualificazione dello scalo ferroviario per migliorare l’offerta di mobilità integrata.

Il ruolo strategico delle grandi opere

Il segretario provinciale della Lega, Aurelio Tommasetti ha sottolineato l’importanza di coniugare i grandi investimenti nazionali con le esigenze di sviluppo locale, evidenziando che “le grandi infrastrutture devono produrre benefici anche nei territori che attraversano”. L’obiettivo è trasformare il passaggio dell’alta velocità in un’opportunità concreta per la viabilità e la qualità urbana delle comunità campane. “L’accordo – conclude dimostra ancora una volta l’attenzione del ministro Salvini verso i territori”.