Alta Velocità nel Vallo di Diano, il sindaco Guercio: “Buonabitacolo deve essere nella dicitura della stazione” | VIDEO

Il progetto dell’Alta Velocità Salerno Reggio Calabria tiene banco nel territorio del Vallo di Diano. Negli ultimi giorni la giunta della comunità montana Vallo di Diano, con il presidente Vittorio Esposito, ha richiamato gli amministratori valdianesi ad una maggiore responsabilità ed unità di intenti, soprattutto dopo le diverse polemiche che si sono susseguite in merito all’allocazione della stazione nel Vallo di Diano che rientra nel lotto B1 “Romagnano-Buonabitacolo”.

In merito è intervenuto ai nostri microfoni il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio il quale si dice vicino all’appello di Vittorio Esposito, ma ha anche preannunciato che il comune da lui amministrato non si farà trovare impreparato dinanzi ad un’opportunità importante come quella dell’alta velocità, anzi. Il sindaco si dice “vicinissimo” all’appello di Vittorio Esposito in merito all’unità territoriale.

Avrei voluto definire delle azioni con i comuni vicini, come Padula e Montesano, e spero che in futuro di possa essere questa occasione. E poi il sindaco annuncia che con l’Università Cattolica- Laboratorio di Economia Locale sta elaborando per il comune di Buonabitacolo un piano di sviluppo socio economico da presentare alla cittadinanza per esporre l’importanza di un progetto del genere, con un approccio scientifico di valutazione soprattutto sulle importanti ricadute per il futuro.