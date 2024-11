Almanacco dell’11 novembre

L’11 novembre è il 315º giorno dell’anno e mancano 56 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

L’11 novembre è dedicato a San Martino di Tours, vescovo francese noto per la sua generosità e il famoso episodio di aver diviso il suo mantello con un mendicante.

Personaggi Famosi Nati in Questo Giorno

Leonardo DiCaprio (1974): Attore e attivista ambientale americano, celebre per i suoi ruoli in film come “Titanic”, “The Revenant” e “The Wolf of Wall Street”. Ha vinto numerosi premi, tra cui l’Oscar come miglior attore protagonista nel 2016.

Fyodor Dostoevsky (1821-1881): Scrittore russo, considerato uno dei più grandi autori della letteratura mondiale, noto per opere come “Delitto e castigo” e “I fratelli Karamazov”.

Personaggi Famosi Morti in Questo Giorno

Yasser Arafat (1929-2004): Leader palestinese e presidente dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), premiato con il Premio Nobel per la Pace nel 1994.

Hans Christian Andersen (1805-1875): Scrittore e poeta danese, famoso per le sue fiabe come “La Sirenetta”, “Il brutto anatroccolo” e “La principessa sul pisello”.

Evento Storico

L’11 novembre 1918 segna la fine della Prima Guerra Mondiale, con la firma dell’armistizio tra le potenze alleate e la Germania. Questo giorno è commemorato in molti paesi come Giorno del Ricordo o Giorno del Dovere.