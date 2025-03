Almanacco dell’11 Marzo

L’11 marzo è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Costantino (Re e Martire)

Santa Rosina di Wenglingen (Vergine, Martire)

San Pionio (o Pione) di Smirne (Martire)

San Sofronio di Gerusalemme (Patriarca)

San Vindiciano di Cambrai-Arras (Vescovo)

Sant’Oengus il Culdeo

Sant’Eutimio di Sardi (Vescovo e Martire)

Santi Trofimo e Tallo (Martiri di Laodicea di Frigia)

Accadde Oggi

2011: Disastro di Fukushima. Un’immane catastrofe si scatena dal profondo del mare e mette in ginocchio il popolo nipponico. Il rischio di contaminazione atomica getta un’ombra pesante sul futuro della terza potenza economica mondiale. Il terremoto e lo tsunami che colpirono il Giappone causarono gravi danni alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, provocando una delle peggiori crisi nucleari della storia.

1818: Mary Shelley pubblica “Frankenstein”. «Fu in una tetra notte di novembre che vidi il compimento delle mie fatiche. Con un’ansia simile all’angoscia radunai gli strumenti con i quali avrei trasmesso la scintilla della vita alla cosa giacente ai miei piedi.» Con queste parole inizia il celebre romanzo gotico “Frankenstein”, scritto da Mary Shelley, che divenne un classico della letteratura e ispirò numerose opere cinematografiche e teatrali.

Nati in Questo Giorno

1544: Torquato Tasso. Massimo esponente della corrente letteraria del Manierismo e figura tipica del poeta cortigiano, fu uno dei maggiori autori del Cinquecento. Nato a Sorrento, in provincia di Napoli, e morto a Roma, Tasso è celebre per il poema epico “La Gerusalemme liberata”.

1933: Sandra Milo. Protagonista al cinema e in TV nel ventennio ’60-’80, è stata una delle attrici più avvenenti, amata da registi e non solo. Nata a Tunisi da padre siciliano, Salvatrice Elena Greco (il vero nome di Sandra Milo) ha recitato in numerosi film di successo, lavorando con registi come Federico Fellini e Roberto Rossellini.

1921: Astor Piazzolla. Innovatore del tango argentino, è stato uno dei più valenti musicisti del Novecento. Argentino di Mar del Plata, ma di famiglia italiana, s’impose sulla scena musicale, contaminando la tradizione del tango con elementi di jazz e musica classica, creando il cosiddetto “nuevo tango”.

1931: Rupert Murdoch. Magnate delle telecomunicazioni, è uno degli uomini più ricchi e influenti del pianeta, noto come “lo squalo” per la sua intensa attività di compravendita dalla carta stampata alle televisioni. Murdoch è il fondatore di News Corporation, uno dei più grandi gruppi mediatici al mondo.

Nati… Sportivi

1978: Didier Drogba. Nato ad Abidjan, Costa d’Avorio, è un ex calciatore, anche con passaporto francese. Drogba è noto per essere uno dei migliori attaccanti del suo tempo, avendo giocato in club prestigiosi come il Chelsea, con cui ha vinto numerosi titoli nazionali e internazionali.

1981: Michał Łasko. Nato a Breslavia, Polonia, è un ex pallavolista di 202 cm, naturalizzato italiano. Figlio d’arte perché il padre Lech ha giocato nel campionato italiano, Łasko ha esordito in Serie A1, nella squadra del Sisley Treviso, e ha avuto una brillante carriera nel volley italiano e internazionale.

1991: Alessandro Florenzi. Nato a Roma, è un calciatore, cresciuto nelle giovanili della Roma (anche capitano della Primavera). Gioca in Serie A con la prima squadra dal 22 maggio 2011. Florenzi è noto per la sua versatilità, potendo ricoprire diverse posizioni in campo.

Scomparsi Oggi

1955: Alexander Fleming. Nato a Lochfield, nella regione scozzese dello Ayrshire Orientale, viene ricordato come una delle figure più eminenti della storia della medicina. La scoperta della penicillina, condotta in collaborazione con Howard Florey ed Ernst Boris Chain, rivoluzionò il trattamento delle infezioni batteriche, salvando milioni di vite.

1908: Edmondo De Amicis. Il narratore per eccellenza dell’Italia risorgimentale. Così viene ricordato Edmondo De Amicis nei libri di storia e nei manuali di letteratura italiana, che ne esaltano l’attività di scrittore. De Amicis è autore del celebre romanzo “Cuore”, che ha educato generazioni di italiani ai valori del patriottismo e della solidarietà.