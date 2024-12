Almanacco dell’11 Dicembre

L’11 dicembre è il 344º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 21 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Damaso I (Papa)

San Masona di Merida (Vescovo)

San Pablo di Merida (Vescovo)

San Savino (Sabino) di Piacenza (Vescovo)

Accadde Oggi

1946: Nasce l’Unicef. L’Unicef è stata fondata per fornire soccorso ai bambini colpiti dalla fame e dalle condizioni igieniche precarie causate dalla Seconda guerra mondiale.

1969: Libero accesso all’università a tutti i diplomati. La legge Codignola, approvata l’11 dicembre 1969, ha rivoluzionato l’accesso all’istruzione universitaria, aprendo le porte a tutti gli studenti diplomati.

Nati in Questo Giorno

1944: Gianni Morandi. Cantante italiano, con una carriera di sessanta anni tra successi, cadute e risalite. Nato a Monghidoro, Bologna.

1952: Andrea De Carlo. Scrittore italiano, noto per il suo contributo alla letteratura di fine Novecento. Nato a Milano.

1950: Nino Frassica. Attore e personaggio televisivo italiano, celebre per la sua comicità surreale e ironica. Nato a Messina.

Nati… Sportivi

1968: Fabrizio Ravanelli. Ex calciatore italiano, noto per aver giocato nella Juventus e vincitore di numerosi trofei. Nato a Perugia.

1990: Marco Orsi. Nuotatore italiano, specializzato nello stile libero sulle distanze brevi. Nato a Budrio, Bologna.

1981: Javier Saviola. Ex calciatore argentino, con una carriera in squadre prestigiose come Barcellona, Real Madrid e Benfica.

I Doodle di Google

Carlos Gardel: La storia del tango è legata principalmente al cantante e compositore argentino Carlos Gardel, la cui voce è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Scomparsi Oggi

2014: Sergio Fiorentini. Attore e doppiatore italiano, noto per aver dato la sua voce a grandi star di Hollywood. Nato a Roma.