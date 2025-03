Almanacco del 9 Marzo

Il 9 marzo è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Santa Francesca Romana (Religiosa)

San Paciano di Barcellona (Vescovo)

San Vitale di Castronuovo (Asceta)

Santa Francesca Romana è la protettrice degli automobilisti e delle vedove.

Accadde Oggi

1959: Nei negozi arriva la bambola Barbie. Il primo giocattolo glamour della storia. Un ricercatissimo oggetto da collezione. Un modello estetico per tre generazioni di ragazzine. Barbie è stato tutto questo e continua ad esserlo, reinventandosi nel tempo e mantenendo un posto speciale nel cuore di milioni di persone.

1842: Il Nabucco di Verdi debutta alla Scala. Nella Milano occupata dagli Austriaci e attraversata da un malcontento crescente, prime avvisaglie dell’insurrezione del ’48, un poco più che sconosciuto compositore portò in scena al Teatro alla Scala un’opera destinata a diventare un simbolo del Risorgimento italiano. Il “Nabucco” di Giuseppe Verdi divenne un inno alla libertà e all’unità nazionale.

1987: Gli U2 pubblicano “The Joshua Tree”. Quinto album della band irlandese, “The Joshua Tree” fece entrare Bono Vox e compagni nella grande storia del rock. Gli U2 lo concepirono, fin dal titolo, come un omaggio alla bellezza e alla vastità del paesaggio americano. L’album contiene brani iconici come “With or Without You” e “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”.

1955: Presentata la Fiat 600. Simbolo degli anni del boom, la Fiat 600 venne mostrata per la prima volta in pubblico al Salone dell’automobile di Ginevra, il 9 marzo del 1955. Ispirata alla storica Topolino, la nuova utilitaria italiana divenne un simbolo di modernità e di rinascita economica nel dopoguerra.

Nati in Questo Giorno

1883 : Umberto Saba. Poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale. Nato a Trieste e morto a Gorizia, Saba è autore di raccolte poetiche come “Il Canzoniere”, che esplorano temi di amore, dolore e identità.

1934 : Jurij Gagarin. Entrato nella storia come primo uomo a volare nello spazio, con lui è nato il mito dell'astronauta. Nato a Klušino, in Russia, Jurij Alekseevič Gagarin entrò come collaudatore di aerei nell'agenzia spaziale sovietica e divenne il protagonista del primo volo spaziale umano il 12 aprile 1961.

1454 : Amerigo Vespucci. Tra i primi a mettere piede sul continente americano, è annoverato tra i principali esploratori della storia. Nato a Firenze e morto a Siviglia nel febbraio del 1512, dal 1489 fu in Spagna dove conobbe Cristoforo Colombo e partecipò a diverse spedizioni che portarono alla scoperta del Nuovo Mondo.

1964: Juliette Binoche. Attrice di indubbio valore e tra le più raffinate a livello mondiale, pluripremiata nei maggiori palcoscenici dedicati al cinema. Nata a Parigi, s'impone presto sul grande schermo grazie al suo talento e alla sua versatilità, recitando in film come "Il paziente inglese" e "Chocolat".

