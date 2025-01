Almanacco del 6 Gennaio

Il 6 gennaio è un giorno significativo e ricco di eventi storici e culturali. Scopriamo insieme cosa è successo in questa data.

Santi del Giorno

Epifania del Signore

San Nilammone (Anacoreta)

Santi Giuliano e Basilissa (Martiri in Tebaide)

Oggi è

L’Epifania: L’Epifania ricorda l’arrivo dei Re Magi guidati dalla stella cometa alla grotta di Gesù. Come i Re Magi portarono dei doni, così si rinnova la festa ogni anno con i doni per i bambini, portati dalla Befana.

Accadde Oggi

1912: Wegener espone la teoria della deriva dei continenti (112 anni fa). Il geologo, esploratore e meteorologo tedesco Alfred Wegener espose, in un incontro al museo Senckenberg di Francoforte, una delle più geniali intuizioni scientifiche del XX secolo: la teoria della deriva dei continenti, secondo la quale i continenti si muovono sulla superficie terrestre.

Nati in Questo Giorno

1938: Adriano Celentano. Il molleggiato e Re degli ignoranti sono i soprannomi più noti di una delle voci più belle in assoluto della musica italiana, oltre che dell’artista italiano con le più alte vendite discografiche. Nato a Milano.

1972: Nek. Emiliano di Sassuolo, Filippo Neviani, in arte Nek, è un pezzo del pop made in Italy, dall’alto degli oltre dieci milioni di dischi venduti nel mondo. Nato a Sassuolo, Modena.

1412: Giovanna d’Arco. Da semplice contadina a condottiera alla guida di un esercito, fino al martirio per il quale oggi è venerata come santa dalla Chiesa Cattolica. Nata a Domrémy, Francia, e morta a Rouen.

Nati… Sportivi

1990: Ilaria Bianchi. Nata a Castel San Pietro Terme, Bologna, è una nuotatrice, specialista della farfalla e, in particolare, sulla distanza di 100 metri. Nel 2008 ha partecipato ai Giochi Olimpici di Pechino.

1975: Ricardo Alex Santos. Nato a Salvador de Bahia, Brasile, è un giocatore di beach volley. Ha vinto l’oro ai Giochi Olimpici di Atene 2004, in coppia con il connazionale Emanuel Rego.

Eventi Sportivi

1911: La Nazionale in campo con la maglia azzurra (113 anni fa). La Nazionale italiana di calcio scese in campo per la prima volta con la maglia azzurra, un colore che sarebbe diventato simbolo del calcio italiano.

I Doodle di Google

Khalil Gibran: Nel 2011, a centoventotto anni dalla nascita di Khalil Gibran, Google ha dedicato al poliedrico artista libanese un doodle locale, visibile nei paesi del Medio Oriente e in alcuni dell’Africa.

Angolo Lettura

2013: “La Mia Africa” di Karen Blixen. Consigliamo, questa settimana, il romanzo autobiografico “La Mia Africa”, scritto da Karen Blixen. Una meravigliosa descrizione dell’Africa fatta da una scrittrice che ha vissuto in una piantagione di caffè in Kenya.

Scomparsi Oggi

1852: Louis Braille. Nel buio, cui fu condannato per tutta l’esistenza da uno sfortunato incidente, trovò la “luce” per donare a milioni di non vedenti la possibilità di comunicare con il mondo. Nato a Coupvray, Francia.

1993: Rudolf Nureyev. L’etoile per eccellenza della storia danza, modello insuperabile di eleganza e agilità, è considerato il più grande ballerino di tutti i tempi. Nato ad Irkutsk, Russia.

2023: Gianluca Vialli. Nato a Cremona, è stato un grande calciatore e allenatore. Dopo il ritiro ha allenato Chelsea e Watford, vincendo tra le altre due Coppe d’Inghilterra e una Supercoppa UEFA.

1884: Gregor Mendel. Primo a intuire la complessa struttura della nostra “carta d’identità” biologica, per i suoi studi è considerato il padre della genetica. Nato a Hynčice, Repubblica Ceca.

1999: Michel Petrucciani. Un sublime esempio di genio della musica, più forte di un ingrato destino che non gli impedì di entrare nell’olimpo dei migliori pianisti di jazz.