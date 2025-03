Almanacco del 5 Marzo

Il 5 marzo è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Sant’Adriano di Cesarea (Martire)

San Giovan Giuseppe della Croce (Carlo Gaetano Calosirto – Francescano Alcantarino)

San Foca (Martire di Antiochia)

San Ciarano (Kieran, Vescovo)

San Conone l’ortolano (Martire in Panfilia)

San Gerasimo (Anacoreta)

San Lucio I (Papa)

San Teofilo di Cesarea di Palestina (Vescovo)

San Foca è il protettore degli orti.

Oggi è

Mercoledì delle Ceneri: Il nome “Mercoledì delle Ceneri” deriva dalla tradizione di imporre le ceneri sulla fronte dei fedeli durante la liturgia. Le ceneri sono ottenute dalla combustione dei rami benedetti della Domenica delle Palme dell’anno precedente e simboleggiano la fragilità e la mortalità umana, ricordando le parole della Genesi: “Polvere sei e in polvere tornerai”.

Accadde Oggi

1876: Nasce il Corriere della Sera. «Pubblico, vogliamo parlarti chiaro. In diciassette anni di regime libero tu hai imparato di molte cose. Oramai non ti lasci gabbare dalle frasi. Sai leggere fra le righe e conosci il valore delle parole». Con queste parole, il Corriere della Sera fece il suo debutto, segnando l’inizio di una lunga e prestigiosa storia nel panorama giornalistico italiano.

Nati in Questo Giorno

1943: Lucio Battisti. Per molti è il più grande in assoluto della musica leggera italiana, riferimento imprescindibile per ogni generazione di artisti. Le sue canzoni, reinterpretate da illustri colleghi di ogni tempo, sono rimaste nel cuore degli italiani. Tra i suoi successi più celebri ci sono “La canzone del sole” e “Mi ritorni in mente”.

1922: Pier Paolo Pasolini. Intellettuale tra i più geniali e controversi del Novecento italiano, in varie forme, dalla letteratura al cinema, seppe anticipare le trasformazioni della società italiana. Pasolini è noto per opere come il romanzo “Ragazzi di vita” e il film “Il Vangelo secondo Matteo”.

1974: Eva Mendes. Modella e attrice tra le più sexy della scena americana, il suo fascino latino buca lo schermo. Nata a Miami da genitori cubani immigrati negli USA, si è messa in mostra con videoclip musicali e film di successo come “Hitch” e “Training Day”.

Nati… Sportivi

1968: Gennaro Di Napoli. Nato a Napoli, è un ex atleta, specializzato nel mezzofondo. Sulla distanza dei 3000 metri indoor ha vinto due volte il titolo mondiale ed una volta quello europeo. Nei campionati europei di atletica ha conquistato diverse medaglie, rappresentando l’Italia ai massimi livelli.

1977: Taismary Agüero. Nata a Sancti-Spíritus, Cuba, è un’ex campionessa olimpica e mondiale di pallavolo, naturalizzata italiana dopo il matrimonio con Alessio Botteghi. In Italia ha giocato come opposto in diverse squadre di Serie A, contribuendo a numerosi successi.

Scomparsi Oggi

1827: Alessandro Volta. Fisico e inventore tra i più famosi della storia, è grazie a lui che termini come “pila”, “tensione” e “capacità elettrica” sono entrati nell’uso quotidiano. Le sue scoperte hanno rivoluzionato il mondo della scienza e della tecnologia, aprendo la strada a numerosi progressi.