Almanacco del 5 dicembre

Il 5 dicembre è il 338º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 27 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Basso di Nizza (Vescovo e Martire)

San Dalmazio (Dalmazzo) di Pavia (Martire)

San Saba Archimandrita (Abate)

San Pelino (Vescovo di Brindisi)

San Sola (Sualo, Eremita a Eichstatt)

Santa Consolata di Genova (Monaca)

Santa Crispina (Martire a Tebessa)

Accadde Oggi

1484: Inizia la caccia alle streghe. «È recentemente giunto alle nostre orecchie che in alcune regioni dell’alta Germania, molte persone di entrambi i sessi, rinnegando la fede cattolica, si sono abbandonate a demoni maschi…».

1933: Finisce il proibizionismo in America. Alle 17:27 (ora di New York) del 5 dicembre 1933, boccali di birra e bicchieri di whisky tintinnarono in segno di celebrazione per la fine del proibizionismo.

Nati in Questo Giorno

1901: Walt Disney, pioniere dell’animazione e creatore di un impero cinematografico, nato a Chicago.

1959: Maurizio Crozza, comico televisivo italiano, noto per le sue imitazioni e satira sociale.

1968: Roberta Capua, celebre conduttrice televisiva italiana e vincitrice del concorso di Miss Italia nel 1986.

Nati… Sportivi

1978: Marcelo Zalayeta, ex calciatore uruguaiano, noto per la sua carriera in squadre italiane come Juventus, Perugia e Napoli.

Eventi Sportivi

2004: Argento mondiale per l’Italia del calcio a 5. La squadra italiana conquista la medaglia d’argento ai Mondiali di futsal a Taiwan.

2005: Cominciano i Mondiali di pallamano femminile. La 17ª edizione dei campionati mondiali di pallamano femminile si apre a San Pietroburgo, Russia.

I Doodle di Google

La notte di Santa Claus: Molti paesi europei celebrano la notte di Santa Claus, ispirata a San Nicola, vescovo di Myra.

Scomparsi Oggi

1791: Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, nato a Salisburgo.

2013: Nelson Mandela, politico sudafricano e simbolo universale della lotta per la libertà e l’uguaglianza.

1870: Alexandre Dumas, celebre scrittore francese, autore di capolavori come “I Tre Moschettieri” e “Il Conte di Montecristo”.

1974: Pietro Germi, regista e attore italiano, figura di spicco del cinema neorealista e della commedia all’italiana.