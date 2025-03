Almanacco del 4 Marzo

Il 4 marzo è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Casimiro (Principe polacco)

San Basino di Treviri (Vescovo)

Sant’Appiano di Comacchio (Monaco)

San Casimiro è il protettore della gioventù lituana.

Oggi è

Carnevale: Il carnevale è la festa più divertente e colorata dell’anno, allegra e spensierata! È una festa dalle origini religiose, si festeggia, infatti, subito prima della Quaresima. Durante il carnevale, le persone si travestono, partecipano a sfilate e feste, e si godono un momento di gioia e leggerezza.

Accadde Oggi

1950: Debutta nelle sale “Cenerentola” della Disney. Per ritornare in auge dopo una lunga stagione orfana di capolavori, Walt Disney scelse uno dei personaggi più presenti nelle tradizioni fiabesche di mezzo mondo, offrendone una rinnovata versione animata che conquistò il cuore di grandi e piccini.

1877: La prima de “Il lago dei cigni”. Simbolo della grandiosità e dell’eleganza della tradizione coreutica russa, “Il lago dei cigni” venne rappresentato per la prima volta al Teatro Bolshoi di Mosca, nel marzo del 1877. Composto da Pëtr Il’ič Čajkovskij, è oggi uno dei balletti più celebri e amati al mondo.

Nati in Questo Giorno

1943: Lucio Dalla. Nel gotha dei cantautori italiani, il Lucio “nazionale” ha dato del tu all’arte nelle sue svariate forme, dalla musica al cinema, passando per la pittura. Nato a Bologna e morto nel marzo 2012, Dalla è autore di brani indimenticabili come “Caruso” e “Attenti al lupo”.

1964: Paolo Virzì. Regista tra i più quotati e innovativi della commedia all’italiana, con i suoi film a metà tra impegno e intrattenimento ha saputo rappresentare il cambiamento della società italiana. Nato a Livorno, Virzì è noto per film come “Ovosodo” e “La pazza gioia”.

1952: Umberto Tozzi. I numeri parlano per lui: oltre 50 anni di carriera e 80 milioni di dischi venduti, che lo vedono tra i primi nel panorama musicale italiano. Nato a Torino, dopo il 45 giri d’esordio nel 1973, Tozzi è diventato celebre per brani come “Gloria” e “Ti amo”.

1916: Giorgio Bassani. Autore profondamente calato nel proprio tempo, fu testimone diretto della ferocia nazi-fascista e interprete raffinato di temi universali, quali la solitudine umana e il conflitto fra realtà e sogno. Nato a Bologna, Bassani è celebre per il romanzo “Il giardino dei Finzi-Contini”.

Nati… Sportivi

1992: Erik Lamela. Nato a Buenos Aires, Argentina, è un calciatore, centrocampista dal 2011 al 2018 della Nazionale argentina (ma ha anche il passaporto spagnolo). Erik Manuel Lamela cresce nel River Plate, ma è con il Tottenham Hotspur che raggiunge la fama internazionale.

1923: Piero D’Inzeo. Nato a Roma e qui morto nel febbraio 2014, è stato un campione di equitazione. Ha partecipato a otto Olimpiadi (dal 1948 al 1976), vincendo sei medaglie (due argenti e quattro bronzi). Con il fratello Raimondo, ha segnato la storia dell’equitazione italiana.

Scomparsi Oggi

2019: Luke Perry. Coy Luther Perry III, attore famoso per il ruolo di Dylan McKay, interpretato nelle numerose stagioni di “Beverly Hills 90210”, serie TV cult degli anni ’90. Perry è ricordato come un’icona della televisione di quegli anni.