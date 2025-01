Almanacco del 31 Gennaio

Il 31 gennaio è una data significativa che ci ricorda eventi storici importanti e celebra la nascita di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Giovanni Bosco (Sacerdote)

San Ciro (Martire)

Santa Marcella di Roma (Vedova)

San Geminiano di Modena (Vescovo)

San Metras (Metrano) di Alessandria (Martire)

San Valdo (Vescovo)

Sant’Abramo (Vescovo di Arbela)

Sant’Aidano (Medhoc) di Ferns (Vescovo)

San Giovanni Bosco è il protettore di educatori, giovani, studenti ed editori.

Accadde Oggi

1865: Abolita la schiavitù in America. «La schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato…». Con queste parole venne sancita l’abolizione della schiavitù negli Stati Uniti con il 13º emendamento alla Costituzione.

Nati in Questo Giorno

1797: Franz Schubert. Tra i più importanti compositori della storia della musica, è considerato il grande maestro del Lied romantico, composizione di carattere sentimentale per voce solista e pianoforte. Nato a Vienna, Austria.

1910: Giorgio Perlasca. Il suo nome compare nell’elenco dei 525 italiani Giusti tra le Nazioni, ossia i “non ebrei” che hanno rischiato la propria vita per salvare quella dei perseguitati dal genocidio nazista. Nato a Como, Perlasca è noto per aver salvato migliaia di ebrei ungheresi durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nati… Sportivi

1963: Manuela Di Centa. Nata a Paluzza, Udine, è una dirigente sportiva e campionessa olimpica di sci di fondo. Alle XVII Olimpiadi invernali di Lillehammer 1994 ha vinto ben cinque medaglie: due ori, due argenti e un bronzo.

1983: Fabio Quagliarella. Nato a Castellammare di Stabia, Napoli, è un ex calciatore cresciuto nelle giovanili del Torino. Ha esordito in Serie A il 14 maggio 2000 e ha successivamente giocato per diverse squadre, tra cui Juventus e Sampdoria.

1984: Alessandro Rosina. Nato a Belvedere Marittimo, Cosenza, è un ex calciatore cresciuto nelle giovanili del Parma. Ha esordito in Serie A nel campionato 2002/03 e ha giocato anche per Torino e Siena.

Scomparsi Oggi

1888: Don Bosco. Nato in una frazione di Castelnuovo d’Asti, comune piemontese che oggi porta il suo nome, fu un sacerdote molto vicino ai giovani disagiati. Per accogliere questi giovani, fondò la congregazione dei Salesiani, dedicando la sua vita all’educazione e al supporto dei ragazzi in difficoltà.