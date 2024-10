Almanacco del 29 Ottobre

Il 29 ottobre è il 302° giorno del calendario gregoriano (303° negli anni bisestili). Mancano 63 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Narciso di Gerusalemme: Vescovo di Gerusalemme del II secolo, noto per i suoi miracoli e la sua santità.

Sant’Ermelinda di Melun: Vergine e martire, patrona delle ragazze non sposate e delle donne maltrattate.

Personaggi Famosi Nati il 29 Ottobre

James Boswell (1740-1795): Scrittore scozzese, noto soprattutto per la sua biografia del Dr. Samuel Johnson, considerata una delle più importanti opere biografiche in lingua inglese.

Richard Dreyfuss (1947): Attore statunitense, vincitore del premio Oscar per il film “Goodbye Mr. Holland”. È noto per le sue interpretazioni in film di successo come “Lo squalo” e “Incontri ravvicinati del terzo tipo”.

Winona Ryder (1971): Attrice statunitense, celebre per i suoi ruoli in film come “Edward mani di forbice” e “Ragazze interrotte”. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua carriera nel cinema.

Personaggi Famosi Morti il 29 Ottobre

Joseph Pulitzer (1847-1911): Editore e giornalista statunitense di origine ungherese, famoso per aver istituito i premi Pulitzer, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel campo del giornalismo e della letteratura.

John Keats (1795-1821): Poeta inglese, uno dei principali esponenti del romanticismo. Le sue opere, come “Ode to a Nightingale” e “Endymion”, sono celebri per la loro bellezza lirica e profondità emotiva.

Evento Storico

Il 29 ottobre 1929: Martedì Nero. Il crollo della Borsa di Wall Street segna l’inizio della Grande Depressione, una delle crisi economiche più gravi della storia moderna.