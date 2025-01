Almanacco del 29 Gennaio

Il 29 gennaio è una data ricca di eventi significativi e nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questa data.

Santi del Giorno

San Valerio di Ravenna (Vescovo)

Sant’Aquilino (Sacerdote e Martire)

San Costanzo di Perugia (Vescovo e Martire)

Santa Sabrina (Martire)

San Gildas di Rhuys (Abate)

San Potamione (Potamio) di Agrigento (Vescovo)

San Seustio e compagni (Martiri di Todi)

San Sulpizio Severo (Vescovo di Bourges)

Santi Sarbelio e Bebaia (Martiri)

Sant’Afraate

Sant’Aquilino è il protettore dei facchini.

Accadde Oggi

1886: Benz brevetta la prima vettura a motore. Accensione elettrica, carburatore, due posti a sedere e niente pedali. Con la Motorwagen brevettata nel 1886 dall’ingegnere tedesco Karl Benz nacque la prima vettura a motore della storia, aprendo la strada all’industria automobilistica moderna.

1951: Prima edizione del Festival di Sanremo. «Signori e signore, benvenuti al Casinò di Sanremo per un’eccezionale serata organizzata dalla RAI, una serata della canzone con l’orchestra di Cinico Angelini. Premieremo, tra le altre, le canzoni più belle della serata». Così iniziò la prima edizione di quello che sarebbe diventato il più famoso festival della canzone italiana.

Nati in Questo Giorno

1874: John Davison Rockefeller Jr.. Un cognome altisonante della grande finanza, cui ha reso onore rilanciando le attività di famiglia e dedicandosi ad attività solidali e al sostegno della ricerca. Nato a Cleveland, Ohio.

1956: Amii Stewart . È tra le migliori interpreti della musica pop e disco, sulla cresta dell’onda tra la fine degli anni Settanta e i Novanta. Nata a Washington D.C., ha iniziato la carriera in America, trovando grande successo anche in Italia.

1945: Tom Selleck. I baffi più affascinanti di Hollywood sono i suoi, resi immortali da “Magnum P.I.”, il celebre investigatore privato che, a bordo di una fiammante Ferrari 308 GTS, si aggira tra le splendide isole hawaiane. Nato a Detroit, Michigan.

Nati… Sportivi

1955: Venanzio Ortis. Nato a Paluzza, Udine, è un ex atleta e fondista. Nella sua carriera, conclusa anzitempo per problemi fisici, i risultati più prestigiosi li ha ottenuti in occasione dei campionati europei di atletica leggera del 1978, con un oro nei 5.000 metri e un argento nei 10.000 metri.

1988: Eleonora Ambrosi. Nata a Verona, è una giocatrice di scacchi, Maestro FIDE femminile. Nel 2001 e nel 2002 ha vinto il Campionato italiano giovanile under-14. Nel 2005 ha vinto a Bratto il 32° Campionato italiano femminile.

1988: Josip Iličič. Nato a Prijedor, Bosnia-Erzegovina, è un calciatore sloveno, centrocampista della Nazionale slovena. Prima di arrivare in Italia nel 2010 a Palermo, ha giocato nel Lubiana e nel Maribor. Dal 2017 milita nell’Atalanta.

Scomparsi Oggi

2024: Sandra Milo. Protagonista al cinema e in TV nel ventennio ’60-’80, è stata una delle attrici più avvenenti, amata da registi e non solo. Nata a Tunisi da padre siciliano, Salvatrice Elena Greco (il vero nome) è ricordata per la sua bellezza e talento.

1940: Nedo Nadi. Nato a Livorno e morto, colpito da un ictus, a Roma nel gennaio 1940, è stato uno schermidore e dirigente sportivo. Nelle Olimpiadi di Stoccolma del 1912 ha vinto l’oro nella gara di fioretto individuale.

2012: Oscar Luigi Scalfaro. Nato a Novara e morto a Roma nel 2012, politico e magistrato, è stato il nono Presidente della Repubblica, in carica dal 1992 al 1999. In precedenza era stato Ministro dell’Interno nel Governo Craxi I.