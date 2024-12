Almanacco del 29 dicembre

Il 29 dicembre è il 363º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 2 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Tommaso Becket (Vescovo e Martire)

San Davide (Re)

San Tommaso Becket è il protettore del Collegio inglese a Roma, di bottai e di fabbricanti di spazzole.

Accadde Oggi

1978: La Costituzione spagnola entra in vigore. Dopo la firma del Re, la Costituzione spagnola viene pubblicata nel bollettino ufficiale ed entra formalmente in vigore, segnando l’inizio di una nuova storia per la Spagna come monarchia parlamentare.

Nati in Questo Giorno

1962: Cristiano De André. Pur con una pesante eredità sulle spalle, Cristiano De André è riuscito a ritagliarsi uno spazio rilevante nell’universo della musica pop italiana. Nato a Genova.

1972: Jude Law. Quando l’eleganza del teatro classico inglese incontra il gusto per l’azione e gli effetti speciali del cinema americano. Nato a Londra, è uno degli attori più apprezzati della sua generazione.

Nati… Sportivi

1970: Enrico Chiesa. Nato a Genova, è un allenatore di calcio e ex attaccante di Sampdoria, Parma, Fiorentina e Siena. Ha anche fatto parte della Nazionale italiana.

1966: Stefano Eranio. Ha giocato come centrocampista sulla fascia destra per Genoa e Milan, vincendo numerosi titoli tra cui tre scudetti e una Champions League.

Angolo Lettura

2013: “Il Maestro e Margherita” di Michail Bulgakov. Consigliamo la lettura di uno dei capolavori russi del XX secolo, pubblicato tra il 1966 e il 1967. Il romanzo intreccia due storie parallele: una nella Mosca degli anni Trenta e l’altra nella Gerusalemme dell’epoca di Ponzio Pilato.

Scomparsi Oggi

2020: Pierre Cardin. Stilista italiano, nato a Sant’Andrea di Barbarana (Treviso), noto per le sue creazioni di alta moda. È stato nominato Ambasciatore di buona volontà della FAO.

2022: Pelé. Nato a Três Corações, Brasile, è stato un leggendario calciatore e dirigente sportivo brasiliano. Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelé, è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.