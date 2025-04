Almanacco del 29 Aprile

Il 29 aprile è una giornata che celebra figure illustri della storia, dell’arte e dello sport. Dal debutto di Luciano Pavarotti nella lirica, passando per il talento cinematografico di Michelle Pfeiffer, fino alle vittorie memorabili del Napoli e della Lazio, questa data ci offre un viaggio tra musica, cinema, sport e grandi eventi internazionali.

Santi del Giorno

Santa Caterina da Siena (Vergine e Dottore della Chiesa, patrona d’Italia), protettrice delle infermiere.

San Cristino (Martire)

San Severo di Napoli (Vescovo)

San Tichico

San Torpete (Martire)

Sant’Acardo (Abate)

Accadde Oggi

1961: Debutto di Luciano Pavarotti nella lirica – Il tenore modenese conquistò il mondo, seguendo le orme di Caruso e Gigli e portando l’opera nelle case di milioni di persone.

Nati in Questo Giorno

1906: Enrico Mattei – Imprenditore e dirigente pubblico italiano, fondatore dell’ENI, figura chiave per lo sviluppo energetico del paese.

1958: Michelle Pfeiffer – Attrice statunitense dal grande talento, vincitrice di premi prestigiosi e icona del cinema internazionale.

Nati… Sportivi

1987: Sara Errani – Tennista italiana, protagonista di una carriera brillante, specialista della terra rossa.

1970: Andre Agassi – Leggendario tennista statunitense, vincitore di otto tornei del Grande Slam e icona del tennis degli anni ’90.

1965: Angelo Alessio – calciatore e allenatore nativo di Capaccio Paestum

1958: Giovanni Galli – Ex portiere italiano, protagonista in club come Fiorentina, Milan e Napoli.

Scomparsi Oggi

1980: Alfred Hitchcock – Maestro indiscusso del cinema, padre del genere thriller, autore di capolavori come Psycho e La finestra sul cortile.