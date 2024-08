Almanacco del 29 Agosto

Il 29 agosto è il 241º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (il 242º negli anni bisestili). Mancano 124 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno

Martirio di San Giovanni Battista: Giovanni Battista è una figura centrale nella tradizione cristiana, riconosciuto come il precursore di Gesù. La sua morte, descritta nei Vangeli, avvenne per volontà di Erodiade, che lo odiava per le sue prediche contro il suo illegittimo matrimonio con Erode Antipa.

Santa Sabina: Martire cristiana del II secolo, venerata a Roma. La sua festa è celebrata il 29 agosto.

Beata Teresa Bracco: Vergine e martire italiana, uccisa durante la Seconda Guerra Mondiale per aver difeso la sua purezza.

Nati il 29 agosto

Michael Jackson (1958-2009): Cantante, ballerino e compositore statunitense, noto come il “Re del Pop”. Ha rivoluzionato la musica pop con album come “Thriller” e “Bad”, e le sue innovative performance sceniche.

Ingrid Bergman (1915-1982): Attrice svedese, vincitrice di tre premi Oscar. È famosa per i suoi ruoli in film come “Casablanca” e “Anastasia”.

John Locke (1632-1704): Filosofo inglese, considerato uno dei padri del liberalismo. Le sue opere, come “Saggio sull’intelletto umano”, hanno influenzato profondamente la filosofia politica e l’illuminismo.

Maurice Maeterlinck (1862-1949): Poeta, commediografo e saggista belga, premio Nobel per la letteratura nel 1911. È noto per le sue opere simboliste come “Pelléas et Mélisande”.

Morti il 29 agosto

Franco Basaglia (1924-1980): Psichiatra e neurologo italiano, noto per la sua riforma della psichiatria in Italia e per la chiusura dei manicomi. È considerato il fondatore della moderna concezione della salute mentale.

Gene Wilder (1933-2016): Attore, sceneggiatore e regista statunitense, famoso per i suoi ruoli in film come “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” e “Frankenstein Junior”.

