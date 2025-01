Almanacco del 27 Gennaio

Il 27 gennaio è una data che ci invita alla riflessione e alla commemorazione. Oltre a celebrare la vita e le opere di numerosi santi, questa giornata è dedicata al Giorno della Memoria, un momento solenne per ricordare le vittime della Shoah. Ma il 27 gennaio è anche un’occasione per celebrare la cultura, l’arte e la creatività, come testimoniano le nascite di grandi artisti e musicisti.

Santi del Giorno

Sant’Angela Merici: Fondatrice delle Orsoline, un ordine religioso femminile dedicato all’educazione delle giovani.

Fondatrice delle Orsoline, un ordine religioso femminile dedicato all’educazione delle giovani. Sant’Elvira, San Domiziano, San Gilduino, San Giuliano, San Teodorico, San Vitaliano, Santa Devota: Martiri e santi venerati dalla Chiesa cattolica per le loro vite esemplari.

Oggi è

Giorno della Memoria: Una giornata dedicata alla commemorazione delle vittime della Shoah.

Accadde Oggi

1945: Liberazione del campo di concentramento di Auschwitz.

Nati in questo giorno

Wolfgang Amadeus Mozart: Uno dei più grandi compositori di tutti i tempi.

Heather Parisi: Showgirl e ballerina italiana.

Ultimo: Cantautore italiano, vincitore del Festival di Sanremo 2018 – Nuove Proposte.

Nati… sportivi

Andrea Consigli: Portiere di calcio italiano.

Angolo Lettura

Il Gattopardo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa: Un classico della letteratura italiana.

Scomparsi oggi

J.D. Salinger: Scrittore statunitense, autore de “Il giovane Holden”.

Luigi Tenco: Cantautore italiano.

Giovanni Verga: Scrittore italiano, padre del Verismo.

Giuseppe Verdi: Uno dei più grandi compositori italiani.

Mino Reitano: Cantautore italiano.