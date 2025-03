Almanacco del 26 Marzo

Il 26 marzo è una giornata che celebra eventi importanti e figure indimenticabili. Ecco l’almanacco per questa data.

Santi del Giorno

Santo Emanuele (Martire)

San Ludgero di Munster (Vescovo)

Santo Quadrato (Martire)

Santo Teodosio (Martire)

San Bercario (Abate)

San Castulo (Martire)

Sant’Eutichio di Alessandria

Santi Montano e Massima (Sposi, Martiri)

Accadde Oggi

2001: Debutta la prima band virtuale. Il mondo musicale venne rivoluzionato con la nascita della band virtuale Gorillaz, ideata da Damon Albarn e Jamie Hewlett. Con membri animati come 2D, Murdoc, Noodle e Russel, i Gorillaz conquistarono il pubblico unendo musica, tecnologia e storytelling.

Nati in Questo Giorno

1948: Steven Tyler. Leader degli Aerosmith, Steven Tyler è un’icona del rock mondiale. Conosciuto come il “demone urlante”, Tyler ha incantato il pubblico con la sua voce potente e le sue mosse da palcoscenico, regalando al mondo successi come “Dream On” e “Walk This Way”.

1893: Palmiro Togliatti. Figura storica della politica italiana, Togliatti è stato leader del Partito Comunista Italiano e uno dei padri della Repubblica Italiana. Nato a Genova, il “Migliore”, come veniva chiamato, lasciò un’eredità importante nella storia del Novecento italiano.

1975: Roberto Bolle. Nato a Casale Monferrato, Bolle è il primo ballerino italiano contemporaneo a danzare nei più prestigiosi teatri del mondo, come il Royal Ballet di Londra e l’Opéra di Parigi. La sua eleganza e il suo talento lo rendono un simbolo dell’arte della danza.

Nati… Sportivi

1977: Morgan De Sanctis. Portiere italiano, De Sanctis ha militato in squadre di prestigio come Juventus, Napoli e Roma, lasciando un’impronta nella storia del calcio italiano. Conosciuto per la sua abilità e leadership, ha avuto anche esperienze internazionali.

1941: Lella Lombardi. Un’icona dell’automobilismo italiano, Lombardi è stata la seconda donna a gareggiare in Formula 1 e l’unica a conquistare punti in una gara. La sua carriera ha ispirato generazioni di donne nel mondo dei motori.

Scomparsi Oggi

2018: Fabrizio Frizzi. Un amato conduttore televisivo italiano, Frizzi ha conquistato il pubblico con il suo sorriso e la sua gentilezza. Con una carriera di quasi 40 anni, è ricordato per programmi come L’eredità e il suo coinvolgimento in cause benefiche.

1827: Ludwig van Beethoven. Genio della musica, Beethoven è considerato uno dei più grandi compositori di tutti i tempi. Nato a Bonn, ha rivoluzionato la musica classica con sinfonie immortali come la “Nona Sinfonia” e la “Quinta Sinfonia”.