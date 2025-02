Almanacco del 26 Febbraio

Il 26 febbraio è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Nestore di Magydos (Vescovo e Martire)

San Faustiniano (Vescovo di Bologna)

San Porfirio di Gaza (Vescovo)

Sant’Agricola di Nevers (Vescovo)

Santa Paola di San Giuseppe di Calasanzio (Paola Montal y Fornes – Fondatrice delle Figlie di Maria)

Sant’Alessandro (Vescovo di Alessandria d’Egitto)

Accadde Oggi

1935: Watson-Watt dimostra il funzionamento del radar. Per l’Italia di Marconi rappresentò uno smacco vedere attribuito a un fisico britannico il merito di aver realizzato il primo sistema di telerilevamento. Per la Germania nazista, fu tra le invenzioni che avrebbero cambiato le sorti della guerra. La dimostrazione del radar di Robert Watson-Watt segnò un punto di svolta nella tecnologia militare e civile.

1982: Nasce a Milano “Radio Italia”. Mentre il mercato musicale degli anni Ottanta orientava i gusti degli italiani verso le grandi star straniere, nella Milano da bere vide la luce la prima emittente radiofonica privata a trasmettere solo musica italiana. Radio Italia divenne rapidamente un punto di riferimento per gli amanti della musica italiana.

Nati in Questo Giorno

1953: Michael Bolton. Cantautore di richiamo internazionale, con la sua inconfondibile voce calda ha lasciato tracce significative in generi diversi, dall’hard rock al soul, fino alla lirica rivisitata in chiave pop. Bolton è noto per successi come “How Am I Supposed to Live Without You” e “When a Man Loves a Woman”.

1802: Victor Hugo. Tra i maggiori autori della letteratura europea, con i suoi romanzi si fece interprete delle voci degli umili e dei diseredati, battendosi per una società più giusta anche sul piano politico. Nato a Besançon, Francia, Hugo è celebre per capolavori come “Les Misérables” e “Notre-Dame de Paris”.

Nati… Sportivi

1974: Sébastien Loeb. Nato ad Haguenau, Alsazia, Francia, è un pilota di rally. È considerato il pilota più forte della storia del rally, avendo conquistato il titolo di campione del mondo dal 2004 al 2012, vincendo nove titoli consecutivi.

1985: Fernando Llorente. Nato a Pamplona, Spagna, è un ex calciatore spagnolo alto 195 cm, che nella stagione 2015/16 ha giocato nell’attacco del Siviglia, conquistando l’Europa League. Llorente è noto per le sue abilità aeree e il suo talento come attaccante.