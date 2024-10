Almanacco del 25 Ottobre

Il 25 ottobre è il 298° giorno del calendario gregoriano (299° negli anni bisestili). Mancano 67 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Santi Crispino e Crispiniano: Martiri cristiani, patroni dei calzolai, noti per aver predicato il Vangelo e praticato la carità.

Santa Daria: martire in Roma insieme al marito San Crisante con il quale è patrona di Reggio Emilia.

San Gaudenzio di Brescia: Vescovo, noto per la sua saggezza e il suo impegno nella diffusione della fede cristiana.

Personaggi Famosi Nati il 25 Ottobre

Pablo Picasso (1881-1973): Artista spagnolo, uno dei pittori e scultori più influenti del XX secolo. Co-fondatore del cubismo, le sue opere hanno rivoluzionato l’arte moderna.

Katy Perry (1984): Cantante e cantautrice statunitense, nota per hit come “Firework” e “Roar”. La sua carriera musicale è costellata di successi e riconoscimenti internazionali.

Mina (1940): Cantante italiana, una delle voci più importanti della musica leggera italiana. Ha segnato la storia della musica con canzoni come “Se telefonando” e “Grande grande grande”.

Personaggi Famosi Morti il 25 Ottobre

Rosa Parks (1913-2005): Attivista statunitense, nota per il suo ruolo nel movimento per i diritti civili. Il suo rifiuto di cedere il posto su un autobus a un bianco nel 1955 divenne un simbolo della lotta contro la segregazione razziale.

Richard Harris (1930-2002): Attore irlandese, noto per i suoi ruoli in film come “Il gladiatore” e “Harry Potter”, in cui ha interpretato Albus Silente.

Evento Storico

Il 25 ottobre 1415: Battaglia di Azincourt. L’esercito inglese, guidato da Enrico V, sconfigge le forze francesi durante la Guerra dei Cent’anni, in una delle più celebri vittorie militari della storia inglese.