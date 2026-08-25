Almanacco del 25 agosto: meteo, eventi ed eccezionali notizie dal Cilento e Salerno

Buongiorno da InfoCilento! Martedì 25 agosto porta ancora caldo estivo su tutta la provincia di Salerno, tra ultimi eventi di fine stagione, tradizioni popolari e il consueto appuntamento con la cronaca del territorio. Ecco tutto quello che occorre sapere per iniziare bene la giornata: meteo, eventi, santo del giorno, un tuffo nella storia e le principali notizie pubblicate ieri da InfoCilento.it.

Meteo per Cilento e Salerno del 25 agosto

Giornata all’insegna del caldo e del sole su tutta la provincia. A Salerno cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature comprese tra i 24°C della notte e i 32-33°C del pomeriggio; venti deboli in rotazione da sud e umidità in aumento verso sera. Anche sul litorale cilentano il quadro resta stabile: mare poco mosso, temperatura dell’acqua intorno ai 29°C e cielo sereno lungo tutta la costa, da Agropoli a Palinuro. Indice UV elevato nelle ore centrali: consigliata protezione solare e idratazione, soprattutto per chi trascorre la giornata all’aperto o in spiaggia.

Eventi in provincia di Salerno del 25 agosto

La provincia non si ferma nemmeno a fine agosto. A Fornelli di Montecorice va in scena “Scarafone. ‘Na storia cilentana”, spettacolo di teatro popolare che intreccia memoria contadina e critica sociale, per una serata di cultura a km zero. A Salerno, nell’Anfiteatro del porto turistico, prosegue la rassegna di concerti estivi che anima le sere di agosto in città. Continuano inoltre, tra i borghi dell’entroterra, gli ultimi appuntamenti delle sagre di fine stagione dedicate ai sapori tipici del Cilento, prima del passaggio di consegne agli eventi autunnali.

Santo del giorno

Il 25 agosto la Chiesa cattolica ricorda San Ludovico (Luigi IX di Francia), il re crociato morto a Tunisi nel 1270 durante l’ottava crociata. Canonizzato nel 1297, è considerato un modello di sovrano giusto e devoto, patrono, tra gli altri, di barbieri, merciai e distillatori. Buon onomastico a tutti i Luigi e le Luigia della provincia.

Accadde oggi

Il 25 agosto ha segnato la storia più di una volta. Nel 1609 Galileo Galilei presentò per la prima volta il suo telescopio al Senato di Venezia, dal campanile di San Marco, aprendo una nuova era per l’astronomia. Nel 1825 l’Uruguay dichiarò l’indipendenza, data ancora oggi celebrata come festa nazionale. Nel 1875 Matthew Webb divenne la prima persona ad attraversare a nuoto la Manica, mentre nel 1960 si aprivano ufficialmente a Roma i Giochi della XVII Olimpiade. Più di recente, nel 1989, la sonda Voyager 2 della NASA raggiunse il suo massimo avvicinamento a Nettuno, inviando le prime immagini ravvicinate del pianeta.

Le notizie principali del 24 agosto da InfoCilento.it

Ieri, lunedì 24 agosto, la redazione di InfoCilento ha seguito da vicino gli sviluppi della cronaca:

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