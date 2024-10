Almanacco del 24 Ottobre

Il 24 ottobre è il 297° giorno del calendario gregoriano (298° negli anni bisestili). Mancano 68 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Luigi Guanella: Sacerdote italiano, fondatore delle congregazioni dei Servi della Carità e delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza, noto per il suo impegno verso i poveri e i disabili.

San Proclo di Costantinopoli: Patriarca di Costantinopoli e teologo del V secolo, ricordato per la sua difesa dell’ortodossia.

Personaggi Famosi Nati il 24 Ottobre

Raffaello Sanzio (1483-1520): Pittore e architetto italiano del Rinascimento, noto per opere come “La Scuola di Atene” e le Madonne. Considerato uno dei più grandi artisti di tutti i tempi.

Pierre-Gilles de Gennes (1932-2007): Fisico francese, premio Nobel per la fisica nel 1991 per le sue ricerche sui fenomeni di transizione di fase nei materiali complessi.

Kevin Kline (1947): Attore statunitense, vincitore di un premio Oscar, noto per ruoli in film come “Un pesce di nome Wanda” e “La scelta di Sophie”.

Personaggi Famosi Morti il 24 Ottobre

Rosa Luxemburg (1871-1919): Politica e rivoluzionaria polacca, una delle figure più importanti del movimento socialista. È ricordata per il suo impegno per i diritti dei lavoratori e la giustizia sociale.

Daniel Boone (1734-1820): Esploratore e pioniere statunitense, noto per le sue esplorazioni nelle regioni del Kentucky e del Missouri. La sua vita e le sue imprese sono diventate leggenda nella storia americana.

Evento Storico

Il 24 ottobre 1945: Nasce ufficialmente l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), con la ratifica dello Statuto delle Nazioni Unite da parte delle principali potenze mondiali. Questo evento segnò l’inizio di una nuova era di cooperazione internazionale per la pace e la sicurezza.