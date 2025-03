Almanacco del 23 Marzo

Il 23 marzo è una giornata ricca di eventi importanti e celebrazioni di figure straordinarie. Ecco l’almanacco per questa data.

Santi del Giorno

San Turibio di Mogrovejo (Vescovo)

Santi Vittoriano, Frumenzio e compagni (Martiri)

Santi Domezio, Pelagia, Aquila, Eparchio e Teodosia (Martiri)

San Fingar (Guigner, Martire)

San Walter (Gualtiero, Gualterio) di San Martino di Pontoise (Abate)

San Vittoriano (Martire)

Sant’Ottone Frangipane (Eremita)

San Turibio di Mogrovejo è il protettore dei vescovi missionari.

Accadde Oggi

1857: Installato il primo ascensore per persone. Grazie a Elisha Otis, la rivoluzione verticale ebbe inizio! Il primo ascensore per persone fu installato a New York, trasformando per sempre il modo di costruire e abitare gli edifici.

Nati in Questo Giorno

1945: Franco Battiato. Maestro dell’avanguardia musicale italiana, Battiato è stato un innovatore poliedrico, spaziando tra filosofia, pittura e musica. Nato a Riposto, in Sicilia, ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura italiana con opere come “La voce del padrone”.

1910: Akira Kurosawa. Regista giapponese tra i più influenti del Novecento, Kurosawa ha portato la tradizione e la storia del Giappone all’attenzione mondiale. Nato a Tokyo, è noto per capolavori come “I sette samurai” e “Rashomon”.

1922: Ugo Tognazzi. Simbolo della commedia all’italiana, Tognazzi è stato uno degli attori più versatili del suo tempo. Nato a Cremona, ha lasciato un segno indelebile nel cinema italiano con film come “Amici miei” e “Il vizietto”.

Nati… Sportivi

1986: Andrea Dovizioso. Nato a Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena, Dovizioso è stato un pilota motociclistico straordinario. Campione del mondo nella classe 125 nel 2004, ha continuato a eccellere nelle categorie superiori, diventando uno dei piloti più amati del MotoGP.

Scomparsi Oggi

1842: Stendhal. Nato a Grenoble, Stendhal è stato uno dei grandi scrittori francesi dell’Ottocento. Opere come “Il rosso e il nero” e “La Certosa di Parma” sono diventate pilastri della letteratura europea.

2011: Liz Taylor. Icona del cinema e ultima diva dell’epoca d’oro di Hollywood, Taylor è stata ammirata per il suo talento, fascino e stile unico. Con i suoi leggendari occhi viola, ha incantato il pubblico in film indimenticabili come “Cleopatra” e “Chi ha paura di Virginia Woolf?”.