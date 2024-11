Almanacco del 21 novembre

Il 21 novembre è il 325° giorno del calendario gregoriano, con soli 36 giorni rimanenti fino alla fine dell’anno.

Principali santi del giorno

San Alberto di Lovanio: Vescovo e santo belga, noto per la sua devozione e il suo impegno nella riforma della Chiesa.

Santa Maria di Gesù Buon Pastore: Fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia di Nazareth, nata nella nobiltà polacca e nota per il suo lavoro missionario.

Presentazione della Beata Vergine Maria: Una delle feste mariane che celebra la presentazione di Maria al Tempio di Gerusalemme.

Principali personaggi famosi nati in questo giorno

Carly Rae Jepsen (1985): Cantante canadese di successo, famosa per canzoni come “Call Me Maybe”.

Björk (1965): Cantante e compositrice islandese, nota per la sua voce unica e le sue sperimentazioni musicali.

Goldie Hawn (1945): Attrice statunitense, celebre per il suo lavoro in film comici e per la sua carriera di successo a Hollywood.

Principali personaggi famosi morti in questo giorno

Franz Joseph I (1916): Imperatore d’Austria e Re d’Ungheria, noto per il suo lungo regno e il suo ruolo durante la prima guerra mondiale.

David Cassidy (2017): Attore e cantante statunitense, famoso per il ruolo di Keith Partridge nella serie TV “The Partridge Family”.

Henry Purcell (1695): Compositore inglese, noto per le sue opere musicali e la sua influenza sulla musica barocca.

Evento storico accaduto in questo giorno

1864: La Battaglia di Franklin durante la Guerra Civile Americana, una delle battaglie più sanguinose della guerra, con pesanti perdite da entrambe le parti.