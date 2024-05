Almanacco del 21 Maggio 2024: Santi, Nati Famosi, Eventi Storici

Il 21 maggio è il 141º giorno del calendario gregoriano (il 142º negli anni bisestili). Mancano 224 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno

Il 21 maggio si venera principalmente San Vittorio di Cesarea, un soldato romano che ha subito il martirio a Cesarea di Cappadocia. Altri santi venerati in questo giorno includono Santi Cristoforo Magallanes e 24 compagni, San Carlo Eugenio de Mazenod, San Godrico, San Teobaldo di Vienne, San Paterno di Vannes, e San Hemming di Abo.

Nati in questo giorno

Ugo Bernasconi (1874-1960): Pittore e scrittore italiano nato a Buenos Aires.

Urbano Cairo (1957-): Imprenditore e manager italiano nato a Masio, in Piemonte.

Marco Carta (1985-): Cantante italiano nato a Cagliari.

Ghali (1993-): Rapper italiano.

Morti in questo giorno

Tommaso Campanella (1568-1639): Filosofo italiano.

Alfredo Frassati (1868-1961): Giornalista e politico italiano.

Carlo Emilio Gadda (1893-1973): Scrittore italiano.

Dino Grandi (1895-1988): Gerarca fascista e politico italiano.

Evento storico

Nel 996, il sedicenne Ottone III viene incoronato Sacro Romano Imperatore.

Aforisma

“La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio, devi muoverti.” – Albert Einstein